Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình là Di sản "kép" duy nhất ở Đông Nam Á được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào tháng 6/2014.

Ngày 24/1, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức họp báo, thông tin về các hoạt động nhân kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới.

Đồng chí Trần Song Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: "Không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ, cùng bản sắc văn hóa truyền thống được gìn giữ và lưu truyền qua hàng ngàn năm, Tràng An còn là kho thông tin nguyên vẹn về truyền thống cư trú của loài người, truyền thống sử dụng vùng đất, vùng biển của người tiền sử với nhiều nền văn hóa tiếp nối liên tục và kéo dài hơn 30.000 năm. Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng Di sản Tràng An không chỉ là báu vật do thiên nhiên ban tặng, được các thế hệ người dân Ninh Bình gìn giữ, trao truyền cho đến ngày nay, mà nó còn là nơi hội tụ, kết tinh các giá trị lịch sử - văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc”.

Đồng chí Trần Song Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại họp báo

Để kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động mang tính kết nối và lan tỏa văn hóa từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2024. Trong đó, trọng tâm là Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2024. Sự kiện hướng tới tôn vinh các thành tựu, những đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản, lan tỏa các giá trị của Di sản, truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc để hiểu, để biết, để trân trọng và tự hào về vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, về vị trí và tầm quan trọng của di sản đối với quốc gia, dân tộc và thế giới.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội Tết xưa; Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát huy vai trò, giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng đô thị di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản UNESCO”; Tuần du lịch Ninh Bình “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”; Liên hoan văn hóa ẩm thực du lịch toàn quốc; Cuộc thi viết về đề tài bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An, phát triển du lịch bền vững; Cuộc thi sáng tác ca khúc, tác phẩm văn học về tỉnh Ninh Bình và Quần thể danh thắng Tràng An;…

Ninh Bình đón hơn 6,5 triệu lượt khách trong năm 2023. Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Nình Bình chia sẻ, năm 2024, tỉnh kỳ vọng sẽ đón trên 7,5 triệu lượt khách, trong đó lượng khách quốc tế nâng lên khoảng 900.000 lượt