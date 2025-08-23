Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phan Văn Giang (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), từ tháng 7, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã khẩn trương triển khai kế hoạch mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho hơn 3.000 Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên toàn quốc, mỗi đơn vị 2 xe.

Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật bàn giao xe mô tô 2 bánh cho các Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thanh Tú

Trong đó, Quân khu 1 được biên chế hơn 600 xe Honda Wave Alpha, riêng tỉnh Cao Bằng tiếp nhận hơn 100 chiếc.

Đây là loại xe được Bộ Quốc phòng lựa chọn trên cơ sở tính năng kỹ thuật phù hợp với đặc thù địa hình miền núi, bảo đảm độ tin cậy, bền bỉ, dễ khai thác sử dụng và thuận tiện trong công tác bảo đảm kỹ thuật.

Việc triển khai mua sắm, bàn giao xe mô tô diễn ra trong thời gian ngắn, trong bối cảnh Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đang tập trung cao cho nhiệm vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, đến nay các phương tiện đã sẵn sàng bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trên toàn quốc.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật động viên lực lượng dân quân tự vệ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thanh Tú

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhấn mạnh, việc trang bị mô tô cho các Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là chủ trương đúng đắn, kịp thời, góp phần nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng xe đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Việc bàn giao phương tiện cho các Ban Chỉ huy quân sự các xã trên toàn quốc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thanh Tú

Cũng trong hôm nay Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.