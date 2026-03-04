Hàng triệu người yêu thiên văn đã hướng mắt lên cao để chiêm ngưỡng khoảnh khắc hiếm hoi khi vệ tinh tự nhiên của Trái Đất khoác lên mình tấm áo màu đỏ thẫm đầy mê hoặc.

Hình ảnh Trăng máu tại TP Bà Rịa, ngày 3/3/2026. Ảnh: Fb Thịnh Nebula/Tớ Yêu Thiên Văn Học

Hiện tượng này xảy ra khi Trái Đất di chuyển vào vị trí nằm trực tiếp giữa Mặt Trời và Mặt Trăng. Khi đó, bóng của Trái Đất che phủ hoàn toàn bề mặt Mặt Trăng, tạo nên nguyệt thực toàn phần. Tuy nhiên, thay vì biến mất trong bóng tối, Mặt Trăng lại phát sáng với gam màu đỏ đồng đặc trưng.

Nguyên nhân của sắc đỏ này đến từ hiện tượng tán xạ ánh sáng trong khí quyển Trái Đất. Khi ánh sáng Mặt Trời đi xuyên qua lớp khí quyển, các bước sóng màu xanh bị tán xạ mạnh hơn, trong khi ánh sáng đỏ tiếp tục truyền đi và bị bẻ cong vào vùng bóng tối, chiếu lên bề mặt Mặt Trăng. Kết quả là mọi người quan sát thấy một “Trăng máu” rực rỡ giữa nền trời đêm.

Sự kiện lần này cũng đánh dấu nguyệt thực toàn phần thứ ba liên tiếp trong chuỗi ba lần xảy ra trong vòng chưa đầy hai năm. Lần đầu diễn ra vào tháng 3/2025, tiếp theo là tháng 9/2025, trước khi khép lại bằng hiện tượng mới nhất này.

Những hình ảnh ghi lại từ nhiều nơi trên thế giới cho thấy Mặt Trăng đỏ sẫm treo lơ lửng trên các thành phố, đại dương và vùng hoang dã, tạo nên khung cảnh vừa huyền bí vừa tráng lệ. Tuy nhiên, những ai lỡ mất cơ hội lần này sẽ phải chờ khá lâu: nguyệt thực toàn phần tiếp theo sẽ không xảy ra cho đến ngày 31/12/2028.

Hình ảnh "Trăng máu" tại Đà Lạt, Lâm Đồng, ngày 3/3/2026. Ảnh: Fb Thục Nhân/Tớ Yêu Thiên Văn Học

"Trăng máu" tại TPHCM, ngày 3/3/2026. Ảnh: Fb Hong T Long/Tớ Yêu Thiên Văn Học

"Trăng máu" tại Đà Lạt, ngày 3/3/2026. Ảnh: Fb Dalat Hill/Tớ Yêu Thiên Văn Học

"Trăng máu" mọc trên Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 3/3/2026. Ảnh: Ajit Solanki

Mặt Trăng xuất hiện trên bầu trời ở La Paz, Bolivia, vào ngày 2/3/2026. Ảnh: Esteban Biba/EPA/Shutterstock

Trăng tròn, được gọi là Trăng Giun, lặn phía sau Đài tưởng niệm Penshaw, gần Sunderland, Anh, ngày 3/3/2026. Ảnh: Owen Humphreys/PA Images