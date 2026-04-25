Tối 24/4, đêm đầu tiên của vòng công diễn 2 chương trình Đạp gió 2026 chính thức lên sóng. Trang Pháp - nghệ sĩ quốc tế duy nhất tham gia mùa thi năm nay - một lần nữa trở thành tâm điểm khi cùng 3 đồng đội An Kỳ, Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh đốt cháy sân khấu bằng tiết mục Ego Holic, bản hit đình đám của "thiên hậu" Thái Y Lâm.

Đội hình "An Tranh Tường Trang" được xem là thử thách lớn với Trang Pháp khi chỉ có An Kỳ là giọng ca chuyên nghiệp, còn Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh đều xuất thân diễn viên, chưa có nền tảng hát và nhảy. Tiêu Tường từng là đối thủ trực tiếp của Trang Pháp trong vòng PK solo ở công diễn 1. Thế nhưng, khi trở thành đồng đội, mỹ nhân Tiểu Lý Phi Đao lại đóng vai "cầu nối" thân thiết, hỗ trợ Trang Pháp giao tiếp và phiên dịch suốt quá trình luyện tập.

Nhờ chiến thắng ở vòng tiểu khảo (vòng thi/luyện tập nhỏ - PV) có chấm điểm trước đó, Trang Pháp có quyền lựa chọn đối thủ để thách đấu. Không chọn đối thủ yếu, cô đối đầu với đội của ca sĩ Đạm Đạm được đánh giá mạnh về khả năng trình diễn, nhằm tạo ra màn PK ngang tầm và thuyết phục nhất.

Trang Pháp bất ngờ mang đến phần X-part mới bằng tiếng Việt cho ca khúc Ego Holic - đây cũng là X-part đầu tiên xuất hiện tại Đạp gió 2026. Điểm nhấn của tiết mục là câu rap kết màn bằng tiếng Trung: "Tôi sớm đã là Quán quân rồi. Tôi là Trang Pháp" khiến fan Việt bất ngờ và được khán giả Trung Quốc xem như lời "đá xéo" sau kết quả gây tranh cãi ở vòng trước.

Đội hình "An Tranh Tường Trang" trong Công diễn 2.

Giám đốc âm nhạc của chương trình gọi Trang Pháp là đội trưởng tuyệt vời, biết cách điều phối và mang đến những yếu tố bất ngờ cho sân khấu. Giám đốc sân khấu khen cách cô cài cắm các chi tiết sáng tạo, giúp bài hát quen thuộc trở nên mới mẻ và đậm dấu ấn cá nhân.

Kết quả bầu chọn, đội Trang Pháp giành 884 điểm, bỏ xa đội của Đạm Đạm với 823 điểm. Đây cũng là số điểm cao nhất trong đêm đầu tiên của công diễn 2. Bước sang vòng PK solo, An Kỳ tiếp tục đại diện đội chiến thắng trước Lý Tâm Khiết với tỷ số 477-435, đảm bảo toàn bộ 4 thành viên ở công diễn 3.

Trước phần thi chính, ở tiết mục giới thiệu đặc sản quê hương, trong khi các tỷ tỷ khác mang đặc sản tỉnh nhà, Trang Pháp chọn mang kẹo lạc - đặc sản Hà Nội. Cô hào hứng giới thiệu và mời bạn bè quốc tế đến thăm quê hương bằng cả 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Trung.

Đạp gió 2026 là mùa thứ 7 của chương trình. Trước Trang Pháp, Chi Pu từng tham gia mùa 4, lọt đội hình ra mắt và xếp hạng 6 chung cuộc, nhận giải Nghệ sĩ có thành tích nổi bật; Suni Hạ Linh tham gia mùa 5 và đi đến chung kết.

Minh Phi