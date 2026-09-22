Sáng 22/9, tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục tranh tài tại Asiad 2026 ở nội dung dung 10m súng trường hơi đôi nam nữ. Bộ đôi Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu tốt, đạt 631,7 điểm sau 60 lượt bắn, xếp hạng 4 và đủ điều kiện vào chung kết theo quy định.

Tuy nhiên, kết quả này bất ngờ bị hủy sau khi Ban tổ chức phát hiện trang phục thi đấu của 2 VĐV Việt Nam không đáp ứng tiêu chuẩn độ cứng. Cặp đôi Việt Nam lập tức không được công nhận kết quả, đồng thời mất suất tranh huy chương (vào chung kết), bất chấp những ý kiến phản hồi và khiếu nại từ Ban huấn luyện tuyển bắn súng Việt Nam.

Phí Thanh Thảo cùng đồng đội Nguyễn Tâm Quang bị huỷ kết quả thi đấu rất đáng tiếc. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Theo quy định, độ cứng của áo bắn đạt 3.0mm trở lên. Khi kiểm tra ngẫu nhiên tại thời điểm ngay kết thúc bài bắn chỉ đạt 2.9 (trong vòng 15 giây) nếu máy đo không đạt 3.0 thì coi như áo bắn không đạt tiêu chuẩn tại thời điểm đo (việc đo này cũng chịu tác động và ảnh hưởng của thời tiết/ nhiệt độ lạnh (điều hoà) cũng làm độ cứng không đạt vì chiếc áo trở lên cứng hơn).

Trước đó, ngày 18/9, trước khi các nội dung thi đấu bắt đầu, trang phục và áo bắn của các VĐV đã được kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn thi đấu. Vì thế hai VĐV tiếp tục sử dụng cùng trang phục/áo bắn để thi đấu các nội dung cá nhân vào ngày 20/9 và 21/9 mà không phát sinh vấn đề liên quan đến trang bị. Trang phục này cũng đã được các VĐV sử dụng tại nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2026.

Hai xạ thủ Việt Nam thi đấu trong sáng 22/9. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

HLV trưởng tuyển bắn súng Việt Nam, ông Trần Quốc Cường, cho biết lỗi nằm ở chỗ không đáp ứng tiêu chuẩn độ cứng trang phục cho phép rất nhỏ. Theo ông, thiết bị của VĐV Việt Nam trước khi thi đấu vẫn được kiểm tra đạt chuẩn và không phát sinh vấn đề.

Ông Trần Quốc Cường chia sẻ thêm, việc kiểm tra trở nên khắt khe hơn trong bối cảnh có sự giám sát chặt từ các đội cạnh tranh. Ban huấn luyện đã nộp đơn khiếu nại kèm lệ phí 100 USD nhưng không được chấp thuận sau quá trình rà soát.