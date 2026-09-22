Sau trận thua thất vọng 0-3 trước Indonesia, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải tranh hạng 7-8 với Kazakhstan. Ở trận đấu chia tay Asiad 2026, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm hết sức giành chiến thắng.

Kazakhstan là đối thủ quen thuộc với các cô gái Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau hai lần tại AVC Cup 2026 hồi tháng 6. Ở vòng bảng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Kazakhstan với tỷ số 2-3, nhưng sau đó giành chiến thắng trước đại diện Trung Á với tỷ số 3-0 trong trận tranh hạng Ba.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc rất quyết tâm. Ảnh: Vietcontent

Với tinh thần không còn gì để mất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc với lối chơi tốc độ, chủ động tấn công. Sau khi tỷ số hai đội hòa 4/4, Kazakhstan bắt đầu vượt lên dẫn trước với khoảng cách 2-3 điểm.

Ở thời điểm cuối set, những cú đập ghi điểm rất quan trọng của Quỳnh Hương giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lấy lại thế trận, trước khi giành chiến thắng 25/21 trong set đầu tiên.

Chiến thắng xứng đáng cho Khánh Đang và các đồng đội. Ảnh: Vietcontent

Cũng như set 1, hai đội chơi giằng co ở thời điểm đầu của set 2. Sau đó tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vươn lên dẫn 12/8, 18/12 và kết thúc set đấu với tỷ số 25/19.

Thừa thắng xông lên, các cô gái Việt Nam thắng Kazakhstan 25/21 ở set 3, chung cuộc thắng 3-0. Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia tay Asiad 2026 với vị trí thứ 7.