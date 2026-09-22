Trong ngày thi đấu chính thức thứ 3 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam có lịch thi đấu khá bận rộn với sự góp mặt ở hàng loạt môn thế mạnh. Các VĐV sẽ tranh tài ở những nội dung quan trọng thuộc nhóm Olympic, võ thuật và các môn đồng đội.
Môn bơi là một trong những điểm nhấn lớn khi Nguyễn Thúy Hiền thi đấu 100m tự do nữ, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn dự tranh 400m hỗn hợp nam. Đây là những nội dung được kỳ vọng khi Việt Nam sở hữu nhiều kình ngư giàu kinh nghiệm.
Ở môn boxing, Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh bước vào các trận đấu vòng loại, trong khi các xạ thủ Việt Nam tranh tài tại nội dung súng trường đồng đội nam nữ môn bắn súng.
Các môn karate, đấu kiếm, xe đạp và wushu cũng tiếp tục có đại diện Việt Nam thi đấu. Đặc biệt, wushu với nhiều VĐV trẻ góp mặt ở các nội dung biểu diễn và đối kháng được xem là một trong những niềm hy vọng giành huy chương.
Ngoài các môn cá nhân, sự chú ý của người hâm mộ còn hướng về trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan tại bảng C bóng đá nam. Đây là màn so tài có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Ngày thi đấu thứ 3 hứa hẹn sẽ là một trong những ngày sôi động của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 khi nhiều VĐV bước vào những thời khắc quyết định.
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Bắn súng
Súng trường đồng đội nam nữ.
Hai VĐV Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo lọt vào top 4 vòng loại, sẽ thi chung kết tranh HCV.
Karate
Kata đồng đội nữ.
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc thắng đối thủ Đài Bắc Trung Hoa 5-0 ở bán kết. Đội nữ Việt Nam sẽ thi chung kết với Iran lúc 15h30.
Bơi
Nguyễn Quang Thuấn xếp thứ 6, Trần Hưng Nguyên thứ 9, nội dung vòng loại 400m hỗn hợp nam. Cả hai đều vào thi chung kết.
Karate
Kata đồng đội nữ.
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên thắng đối thủ Nepal 5-0, vào bán kết gặp đội Đài Bắc Trung Hoa.
Xe đạp
Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi đang thi chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nữ
Bóng chuyền bãi biển
Vòng bảng bóng chuyền bãi biển nữ, các cặp Đinh Thị Mỹ Ngà - Mai Hồng Hạnh; Nguyễn Lê Thị Tường Vy - Mai Hồng Hạnh thắng cặp Macau (Trung Quốc) và Mông Cổ với cùng tỷ số 2-0.
Wushu
Đỗ Đức Tài đạt điểm 9.213 (4.80; 2.663; 1.75) nội dung nam quyền nam, đứng hạng 15 trong số 18 VĐV tranh tài.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 22/9