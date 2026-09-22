Tính tới tối 21/9, đoàn TTVN giành được 3 HCĐ tại Asiad 2026. Thành tích này cho thấy cuộc cạnh tranh huy chương ở sân chơi Á vận hội thực sự khốc liệt. Tuy nhiên, đoàn TTVN vẫn có thể hoàn thành chỉ tiêu giành trên 4 HCV khi các môn thế mạnh bắt đầu nhập cuộc.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 3 của Đại hội, đoàn TTVN tranh tài ở 12 môn gồm bóng đá nam (trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan), bóng ném nữ, bóng chuyền nữ, bóng chuyền bãi biển, bơi lội, xe đạp, đấu kiếm, karate, wushu, bắn súng, thể dục dụng cụ và boxing.

Phí Thanh Thảo là một trong những xạ thủ hàng đầu Việt Nam.

Trong các môn này, bắn súng có thể gây bất ngờ với niềm hy vọng Phí Thanh Thảo-Nguyễn Tâm Quang ở nội dung súng trường đồng đội nam nữ. Hai xạ thủ của Việt Nam thi đấu vào lúc 11h45 và nếu vào chung kết sẽ tranh tài lúc 13h45.

Ở môn xe đạp, mọi sự tập trung đổ dồn về Nguyễn Thị Thật ở nội dung Đường trường xuất phát đồng hàng nữ. Từng giành HCV châu Á, nếu thi đấu hết khả năng, cua-rơ Việt Nam có thể tranh chấp huy chương ở Asiad.

Ở môn bơi, dù khó có khả năng giành huy chương nhưng cuộc tranh tài của Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp nam) hứa hẹn hấp dẫn.

Ngoài các môn thể thao trên, đoàn TTVN còn thi đấu ở bóng ném nữ, bóng chuyền nữ, bóng chuyền bãi biển, karate, wushu, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, boxing.