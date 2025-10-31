Trung tâm Hàng hóa Dubai (DMCC) vừa tổ chức tọa đàm quốc tế “Made For Trade 2025” tại TP.HCM. Sự kiện mở ra cơ hội kết nối trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời giúp các doanh nghiệp khai phá tiềm năng hợp tác và mở rộng hoạt động thương mại tại Dubai - trung tâm giao thương hàng đầu toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ahmed Bin Sulayem - Chủ tịch DMCC - khẳng định: “Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ, và mối quan hệ hợp tác giữa UAE và Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) được ký kết.” Theo nội dung hiệp định, UAE sẽ từng bước xóa bỏ thuế quan cho 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng dỡ bỏ thuế cho 98,5% kim ngạch xuất khẩu của UAE.

CEPA không chỉ mở rộng cánh cửa tự do hóa thương mại giữa hai quốc gia, mà còn đặt nền tảng cho dòng chảy đầu tư song phương minh bạch, hiệu quả và bền vững, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và phát triển xanh của nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Đặc biệt trong lĩnh vực kim loại và đá quý, DMCC hiện là ngôi nhà chung của hơn 1.500 doanh nghiệp, trong đó có 1.365 doanh nghiệp hoạt động thông qua Dubai Diamond Exchange (DDE) - sàn giao dịch kim cương vật lý lớn nhất thế giới, nơi hàng tỷ carat kim cương được giao dịch mỗi năm, củng cố vị thế của Dubai như “thủ phủ kim cương” toàn cầu.

Bà Mai Trang - Giám đốc Thương hiệu Tierra Diamond cùng các diễn giả tại sự kiện

Tại sự kiện, Tierra Diamond vinh dự đại diện nhóm doanh nghiệp trong lĩnh vực trang sức và kim cương, tham gia chia sẻ về tiềm năng hợp tác và mở rộng giao thương tại thị trường Dubai.

Bà Mai Trang - Giám đốc Thương hiệu Tierra Diamond cho biết, điểm khác biệt lớn nhất của Tierra không chỉ nằm ở tay nghề chế tác, mà ở tư duy toàn cầu trong cách xây dựng thương hiệu.

Thay vì dừng lại ở việc xuất khẩu sản phẩm, Tierra hướng đến việc lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam ra thế giới, thông qua những thiết kế kim cương thiên nhiên mang câu chuyện bản địa, được chế tác theo chuẩn mực quốc tế về thẩm mỹ và kỹ thuật.

Ban lãnh đạo Tierra Diamond cùng đại diện DMCC

Theo bà Mai Trang, đó chính là cách Tierra định vị mình trong chuỗi giá trị toàn cầu: kết hợp bản sắc Việt với tiêu chuẩn quốc tế, để mỗi sản phẩm không chỉ là món trang sức, mà còn là một trải nghiệm văn hóa và cảm xúc dành cho khách hàng.

Song song đó, Tierra cũng chú trọng việc minh bạch hóa quy trình kiểm định, áp dụng các tiêu chuẩn chế tác khắt khe và phát triển hướng thiết kế sản phẩm cá nhân hóa - những yếu tố dần trở thành chuẩn mực cạnh tranh của ngành kim hoàn thế giới.

“Với những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao tiêu chuẩn, minh bạch hóa nguồn gốc kim cương thiên nhiên và lan tỏa bản sắc Việt qua thiết kế, Tierra Diamond đang dần khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt Nam mang tầm quốc tế”, bà Trang khẳng định.

Đại điện các doanh nghiệp tại sự kiện “Made For Trade 2025”

Theo bà Mai Trang, DMCC mang đến hệ sinh thái hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, nơi toàn bộ chuỗi giá trị - từ nhà cung cấp, trung tâm kiểm định, đơn vị logistics đến sàn đấu giá - được tích hợp trong cùng một mạng lưới. Những lợi thế của DMCC và môi trường kinh doanh tại Dubai mở ra cơ hội để Tierra Diamond thực hiện khát vọng tiến xa hơn trên hành trình hội nhập quốc tế.

(Nguồn: Tierra Diamond)