Về quê nối nghiệp cha

Trước khi gắn bó với nghề làm đèn lồng, Lê Vĩnh Hà (SN 1994, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) từng là chủ chuỗi quán cà phê tại TPHCM. Công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng biến cố dịch Covid-19 ập đến khiến mọi thứ sụp đổ. Quán vắng khách, doanh thu lao dốc, cuối cùng anh buộc phải sang nhượng.

“Tôi từng có tất cả ở phố thị, nhưng chỉ sau vài tháng dịch bệnh thì mất trắng. Lúc ấy, vợ chồng tôi quyết định về quê để bắt đầu lại”, Hà nhớ lại.

Trở về bên cha - ông Lê Vĩnh Cúc (63 tuổi), người đã hơn 25 năm gắn bó với nghề làm đèn lồng thủ công, Hà như được tiếp thêm động lực. Anh vừa học nghề từ cha, vừa tìm đến phố cổ Hội An để trau dồi thêm kỹ thuật. Nhờ mối quan hệ sẵn có của gia đình, anh tập hợp được nhiều thợ lành nghề, dần xây dựng nên cơ sở sản xuất Thiên Đăng.

Anh Lê Vĩnh Hà đưa đèn lồng Thiên Đăng trở thành sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao và xuất khẩu ra thế giới

Quy trình sản xuất tại cơ sở được khép kín từ khâu chọn tre đến khi hoàn thiện. Trong xưởng, tiếng dao vót tre lách cách, mùi tre mới sấy khô thoảng trong không khí. Từng nan tre được chuốt mỏng, đều tăm tắp, chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo.

Ông Cúc phụ trách khâu vót nan - phần được xem như "linh hồn" của chiếc đèn lồng, quyết định độ bền và độ bung chuẩn.

"Một cây tre đạt chuẩn phải có độ dày, thẳng, dẻo dai và bền. Sau khi vót, nan tre được ngâm, sấy kỹ lưỡng để chống mối mọt và giữ được độ bền lâu dài", ông chia sẻ.

Cơ sở sản xuất đèn lồng của anh Hà luôn sôi động

Cha của anh Hà phụ trách khâu vót nan - phần được xem như "linh hồn" của chiếc đèn lồng

Khi khung tre đã hoàn chỉnh, lớp vải lụa nhiều màu được căng đều, dán khéo léo, tạo nên những chiếc đèn rực rỡ. Từ những vật liệu tưởng chừng đơn sơ - tre, vải, keo dán - qua bàn tay người thợ, đèn lồng trở thành sản phẩm vừa bền chắc vừa tinh tế.

Để không bị gián đoạn bởi thời tiết, anh Hà đầu tư lò sấy, chủ động nguồn tre, giúp cơ sở duy trì hoạt động quanh năm.

Đầu ra là nỗi lo lớn nhất của anh ngay từ những ngày đầu. Anh Hà kiên trì mang sản phẩm đến hội chợ, triển lãm, quảng bá trên mạng xã hội và tiếp cận trực tiếp khách hàng. Từng bước một, đèn lồng do gia đình anh làm ra dần khẳng định được chỗ đứng.

Tre được cho vào lò nung để tạo độ dẻo, chuẩn bị cho khâu uốn khung đèn lồng

Tạo việc làm cho hơn 20 người

Anh Lê Vĩnh Hà cho biết, trung bình mỗi năm cơ sở của anh xuất xưởng hơn 10.000 chiếc đèn với đủ kiểu dáng, màu sắc. Khách hàng chủ yếu là nhà hàng, khách sạn, resort trong nước, đồng thời sản phẩm đã được xuất khẩu đến nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Chile, Colombia, Malaysia…

Nhờ thị trường đa dạng và đầu ra ổn định, cơ sở này đạt doanh thu hơn 2 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, xưởng đèn lồng còn tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động địa phương, phần lớn là phụ nữ và người cao tuổi, với mức lương trung bình 6 triệu đồng/tháng.

Người thợ thủ công uốn dây thép làm khung giữ cho đèn lồng chắc chắn

Khung tre sau khi được tạo dáng, chờ bọc vải

Bà Lê Thị Hoa (59 tuổi), một lao động gắn bó từ ngày đầu, chia sẻ: "Trước đây tôi làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Giờ làm đèn lồng vừa có đồng ra đồng vào, vừa chủ động được thời gian, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều".

Để đảm bảo chất lượng, lao động mới phải trải qua 5 - 6 tháng đào tạo, vừa học vừa làm. Anh Hà cho biết: "Không chỉ duy trì sản xuất, tôi muốn bà con có thêm nghề trong tay, tăng thu nhập và cùng gìn giữ nét truyền thống quê hương".

Các công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của người thợ.

Năm 2024, sản phẩm đèn lồng Thiên Đăng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp thương hiệu có chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường.

"Đèn lồng của cơ sở tôi được làm từ nan tre đều, chuẩn về độ già và độ dày; khung có thể gấp gọn, tiện cho việc vận chuyển, cất giữ; vải đa dạng mẫu mã, màu sắc; kích cỡ và hình dáng cũng phong phú để khách hàng lựa chọn", anh Hà hào hứng nói.

Những chiếc đèn lồng có thiết kế gấp gọn, thuận tiện cho việc vận chuyển và đảm bảo không bị hư hỏng khi xuất khẩu ra nước ngoài

Không dừng lại ở đó, chàng trai 9X còn ấp ủ kết hợp sản xuất với phát triển du lịch. Anh xây dựng các workshop trải nghiệm cho du khách, nơi họ có thể tham quan, trực tiếp thử làm đèn lồng và mang về sản phẩm do chính tay mình tạo ra.

"Khách hàng không chỉ mua một chiếc đèn, mà còn mang về kỷ niệm và trải nghiệm văn hóa. Đó là cách giữ chân khách lâu dài, đồng thời quảng bá nghề truyền thống ra bên ngoài", anh chia sẻ.

Đèn lồng truyền thống Hội An được du khách nước ngoài rất yêu thích.

Theo ông Phạm Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn, cơ sở của anh Hà không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Địa phương đang thành lập tổ khảo sát để xây dựng đề án "Phát triển du lịch Điện Bàn" đến năm 2030, trong đó xưởng đèn lồng này là một trong những đơn vị sẽ được xem xét đưa vào kế hoạch chung.