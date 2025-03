Tin từ Văn phòng Bộ Công an cho hay, Trang thông tin Bộ Công an sẽ hoạt động trên nền tảng mạng xã hội Zalo OA.

Theo đó, tên Trang thông tin Bộ Công an: Bộ Công an; địa chỉ: 30 Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Ảnh đại diện: Sử dụng hình ảnh Công an hiệu trên nền hình ảnh trống đồng màu vàng; có dấu bản quyền “MPS.GOV.VN” tại vị trí góc bên phải, phía dưới Công an hiệu.

Cùng với Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook; Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo OA là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an trên môi trường mạng, có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...