Sau khi đăng tải bài viết “Chuyển đổi sân bay Long Thành: Hy sinh lợi ích quốc nội vì vận hội quốc gia”, VietNamNet nhận được nhiều bình luận của độc giả.

Độc giả Diem Cai Thi Mai, người sống cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 4km, thừa nhận bản thân thích “đi gần” cho tiện, nhưng nhìn từ góc độ giao thông công cộng, bà thấy “bài toán nan giải về nạn kẹt xe ở sân bay không thể giải quyết nổi, càng tăng công suất càng kẹt xe”.

Hơn 13.000 kỹ sư và công nhân chia làm 3 ca, 4 kíp đang ngày đêm thi công để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án sân bay Long Thành vào cuối năm nay. Ảnh: Nguyễn Huế

Bà đặt câu hỏi về an toàn và môi trường: “Mỗi ngày hàng trăm, thậm chí cao điểm là hàng nghìn lượt cất, hạ cánh. Ngoài ra, đã có nhà khoa học nào tính toán lượng khí thải của hàng ngàn lượt máy bay chưa?”.

Trái ngược với nỗi lo trên, độc giả Tranchau cho rằng, Tân Sơn Nhất “là sân bay phục vụ tốt nhất cả nước”.

Độc giả dẫn GDP cao nhất cả nước của TPHCM và nhu cầu của khách quốc tế: “Khách quốc tế luôn muốn đến TP này để làm việc và du lịch, việc chuyển chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành cần thêm thời gian để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giao thông. Nên tiếp tục duy trì chuyến bay quốc tế cho sân bay Tân Sơn Nhất, hãy để hành khách lựa chọn sân bay nào để đi và đến”.

Độc giả Giagan nhìn từ góc độ nối chuyến: “Khách nối chuyến quốc tế và quốc nội thì phải di chuyển rất xa, các hãng cũng khó tính toán nối chuyến phù hợp. Vẫn nên duy trì quốc tế và quốc nội ở cả hai sân bay”.

Độc giả Bùi Văn Chung ví von: “Sân bay cũng như nhà hàng vậy, có thương hiệu lâu đời, chất lượng dịch vụ tốt, tiện dụng cho mục đích điểm đến trung tâm kinh tế thì sẽ phải đông khách thôi. Tân Sơn Nhất đông khách là mừng, cứ nhìn Heathrow, Changi, hay Charles de Gaulle, có sân bay nào vắng đâu”.

"Hy sinh cái nhỏ” để “làm chuyện lớn”

Một số độc giả lại nhìn Long Thành với kỳ vọng khác. Độc giả Hùng viết: “Theo tôi, cần có lộ trình để chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành, còn Tân Sơn Nhất phục vụ nội địa. Long Thành kết hợp toàn bộ quốc tế phía Nam cộng với một số chuyến nội địa phù hợp với vị trí địa lý của các tỉnh lân cận”.

Độc giả Huy Nguyễn thẳng thắn: “Không hy sinh cái nhỏ sao làm được chuyện lớn. Nhu cầu cấp bách bây giờ là quy hoạch và xây dựng nhanh tuyến metro để kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TPHCM. Nếu còn mãi ôm khư khư sân bay Tân Sơn Nhất trong lõi thành phố như vậy thì sẽ mãi ở phía sau. Mỗi khi tôi nhập cảnh hay xuất cảnh tại Tân Sơn Nhất đều khá mệt mỏi khi vừa kẹt xe, vừa kẹt máy bay, vừa delay. Xe ra xe vào đông như đàn kiến”.

Độc giả Quang đặt câu hỏi: “Dời hết sang Long Thành thì khách quốc tế cả chính khách, tỷ phú, họ muốn đến TPHCM để hợp tác, hội họp, du lịch là phải đi vòng qua tỉnh Đồng Nai?”.

Độc giả Haile đưa ra ý tưởng kỹ thuật: “Chúng ta có thể làm tuyến metro nối thẳng sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Long Thành không dừng, chỉ phục vụ nối tuyến thì sẽ nhanh hơn”.

Những bình luận trái chiều phản ánh bài toán chính sách không hề đơn giản. Nếu chuyển toàn bộ quốc tế sang Long Thành, hạ tầng kết nối chưa đồng bộ sẽ gây bất tiện cho hành khách và làm giảm sức hấp dẫn của TPHCM. Nếu duy trì hai sân bay quốc tế song song, nguy cơ quá tải, ô nhiễm, an toàn bay ở Tân Sơn Nhất tiếp tục kéo dài.

Từ câu chuyện Long Thành - Tân Sơn Nhất, có thể thấy rõ yêu cầu “hạ tầng đi trước, chính sách đồng bộ” là yếu tố quyết định thành công của các dự án quy mô quốc gia. Các ý kiến độc giả, từ người dân sống gần sân bay tới hành khách bay thường xuyên cung cấp những góc nhìn chân thực cho cơ quan quản lý.

Một độc giả đã viết: “Không hy sinh cái nhỏ sao làm được chuyện lớn”. Nhưng “cái lớn” ấy sẽ chỉ thành công nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng và lắng nghe xã hội trước khi quyết định. Đó mới là con đường để “vận hội quốc gia” thực sự cất cánh.