Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn Mùa xuân Độc lập của họa sĩ Chu Nhật Quang. Đây là hoạt động đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2025) và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu khai mạc, TS. Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định: "Đây là lần đầu tiên một bộ tranh sơn mài khổ lớn gồm 17 tác phẩm, tái hiện sinh động các chặng đường lịch sử hào hùng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu rộng rãi tới công chúng".

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo ban và lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bên tác phẩm sơn mài về Bác Hồ lớn nhất từ trước tới nay.

Bộ tranh Mùa xuân Độc lập kết hợp chất liệu sơn mài truyền thống với tư duy tạo hình đương đại, mang đến chiều sâu thẩm mỹ mới mẻ, đồng thời chuyển tải khát vọng độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc Việt Nam. Trong đó, bức tranh nhất dài 7,2m, cao 2,4m, vẽ hai mặt: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập và Mùa xuân dân tộc, gợi lại không khí hào hùng ngày 2/9/1945 và niềm vui của toàn dân tộc.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng sơn mài lớn nhất từ trước tới nay (kích thước 2,4mx3,6m).

Họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết đã dành 7 năm miệt mài sáng tác để có 17 bức tranh sơn mài khổ lớn trưng bày tại triển lãm này.

"Tôi luôn muốn các chi tiết bám sát lịch sử, đồng thời vẫn giữ sự hài hòa của nghệ thuật hội họa. Đây là công việc đòi hỏi sức bền, sự kiên nhẫn và tinh thần tập thể", Chu Nhật Quang chia sẻ.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ với PV VietNamNet: "Tôi rất tự hào khi được chiêm ngưỡng những tác phẩm trong triển lãm Mùa xuân Độc lập. Tôi vui mừng vì Quang đã tìm được cảm hứng sáng tạo trong chính dòng chảy lịch sử và văn hóa dân tộc chúng ta.

Trong 17 bức tranh sơn mài, Chu Nhật Quang đã thể hiện tinh thần hào khí, khát vọng độc lập, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Những tác phẩm này vừa tôn vinh giá trị lịch sử, vừa làm sáng lên vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tôi tin rằng đông đảo công chúng sẽ yêu thích những tác phẩm này bởi nó góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước".

Theo nhà báo Hồ Quang Lợi, dù được đào tạo trong môi trường nghệ thuật phương Tây nhưng Chu Nhật Quang đã trở về với cội nguồn bằng một cảm thức sáng tạo đặc biệt.

"Điều đáng quý là ở tuổi 30, dù chưa từng trải qua những biến cố lịch sử lớn lao của dân tộc nhưng Chu Nhật Quang đã tìm được cách khai thác đề tài lịch sử - văn hóa với sự hồn nhiên nghệ sĩ và tinh thần trách nhiệm.

Qua triển lãm Dấu thiêng trước đây và lần này là Mùa xuân Độc lập, có thể thấy anh từng bước vượt qua thách thức thế hệ để khẳng định mình. Tôi mong Chu Nhật Quang cũng như thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay, tiếp tục khai thác và tôn vinh vẻ đẹp vô tận của văn hóa dân tộc, để từ đó tạo ra những đột phá, mở ra những chân trời mới cho hội họa sơn mài", ông Lợi chia sẻ.

Triển lãm "Mùa xuân Độc lập" sẽ kéo dài hết ngày 5/9/2025.

Họa sĩ Chu Nhật Quang (sinh năm 1995) xuất thân trong gia đình nghệ thuật, du học tại Mỹ và Australia, là gương mặt tiêu biểu của thế hệ họa sĩ trẻ gắn bó với nghệ thuật sơn mài. Năm 2024, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, anh đã tổ chức thành công triển lãm Dấu thiêng tại Hoàng thành Thăng Long, với 52 bức tranh sơn mài khổ lớn về chủ đề di sản, đất nước.