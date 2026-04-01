Thực hiện các Quyết định của Sở Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) thông báo triển khai chỉ tiêu dịch vụ mới trên các tuyến buýt số 05, 15, 17, 36 và 54 kể từ ngày 1/4/2026, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Điểm nhấn trong đợt điều chỉnh lần này là việc Transerco chính thức đưa vào vận hành 56 xe buýt điện cỡ trung bình trên các tuyến 15 (Bến xe Gia Lâm - Phố Nỉ, Sóc Sơn), tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài) và tuyến 36 (Long Biên - Yên Xá). Đây là bước triển khai quan trọng, mở đầu cho lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch theo kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và từng bước hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

Trước đó, trong năm 2025, Transerco đã chủ động triển khai thí điểm và đưa vào vận hành hiệu quả 63 xe buýt điện trên 4 tuyến 05, 39, 47, 34, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Thành phố, tạo nền tảng cho việc mở rộng chuyển đổi trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với việc thay thế phương tiện, Transerco thực hiện điều chỉnh tổ chức vận hành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Cụ thể, điều chỉnh điểm đầu cuối tuyến 36 từ (Long Biên - KĐT Linh Đàm) thành (Long Biên - Yên Xá); đồng thời điều chỉnh số lượt xe theo chỉ tiêu dịch vụ mới: tuyến 05 với 94 lượt xe/ngày; tuyến 15 với 164 lượt xe/ngày; tuyến 17 với 160 lượt xe/ngày; tuyến 54 với 180 lượt xe/ngày và tuyến 36 với 90 lượt xe/ngày.

Việc đồng bộ triển khai phương tiện xe buýt điện cùng với tối ưu hóa chỉ tiêu vận hành không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường khả năng kết nối mà còn thể hiện quyết tâm của Transerco trong lộ trình chuyển đổi xanh, hướng tới hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường và bền vững.

(Nguồn: Transerco)