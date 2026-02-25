Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Transerco đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt và duy trì ổn định chất lượng dịch vụ.

Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), các đơn vị xe buýt đã triển khai miễn vé trên 128 tuyến buýt có trợ giá theo chỉ đạo của thành phố.

Trong thời gian này, toàn mạng lưới đã vận hành 35.527 lượt xe, phục vụ 360.975 lượt hành khách đi vé lượt, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2025. Việc tổ chức chạy xe được duy trì ổn định, bảo đảm an toàn và không để xảy ra gián đoạn trong dịp cao điểm.

Không chỉ xe buýt, các loại hình vận tải khác như xe khách liên tỉnh, xe du lịch, hoạt động tại bến xe và dịch vụ trông giữ phương tiện cũng được bố trí khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trước và sau Tết.

Tại các bến xe do Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội và Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội quản lý, tổng cộng có 8.288 lượt xe xuất bến trong dịp Tết. Trong đó có 369 lượt xe tăng cường để giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm, phục vụ gần 60.000 lượt người.

Song song với hoạt động vận tải, dịch vụ trông giữ phương tiện của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cũng được tổ chức ổn định. Trong kỳ nghỉ Tết, đơn vị đã phục vụ khoảng 117.300 lượt phương tiện, gồm hơn 97.000 lượt ô tô và gần 20.000 lượt xe máy.

Theo Transerco, kết quả trên cho thấy sự chủ động trong công tác tổ chức vận hành, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô trong dịp trước, trong và sau Tết.

