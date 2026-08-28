Tham dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thanh Hóa trao giải đặc biệt cho Đại tá Trịnh Xuân Việt. (Ảnh: Mai Luận)

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thời gian qua các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận của ngành, địa phương triển khai công tác tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 từ cấp cơ sở đến cấp toàn quốc, thu hút 50.861 báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước tham gia.

Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Bằng khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. (Ảnh: MAI LUẬN)

Qua việc tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc khu vực I và khu vực II, Ban tổ chức đã lựa chọn 32 thí sinh là những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc nhất tham dự vòng chung khảo toàn quốc.

Điểm nổi bật của Hội thi năm 2026 là sự đổi mới rõ nét về phương pháp tuyên truyền; 100% thí sinh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao chất lượng truyền đạt, tạo sự hấp dẫn và tăng tính thuyết phục của bài thuyết trình. Hội thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa trao chứng nhận, tặng hoa chúc mừng các báo cáo viên, tuyên truyền viên đoạt giải nhất. (Ảnh: MAI LUẬN)

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hội thi nhận xét, với phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo, nhìn chung các thí sinh thể hiện khả năng tư duy, phân tích, liên hệ thực tiễn và xử lý tình huống khá tốt, phản ánh trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hiện nay.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đầy nhiệt huyết, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Ban tổ chức, sự công tâm của Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cùng tinh thần thi đua sôi nổi của các đoàn và các thí sinh, Chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch đề ra. Kết quả, có 10 báo cáo viên, tuyên truyền viên đoạt giải nhất, 10 đồng chí đoạt giải nhì, 11 đồng chí đạt giải ba và có một cá nhân đoạt giải đặc biệt.

Tại lễ tổng kết, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải thưởng cho Đại tá Trịnh Xuân Việt, thí sinh đến từ Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng đoạt Giải Đặc biệt; trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng thành viên Ban tổ chức trao chứng nhận, tặng hoa chúc mừng các báo cáo viên, tuyên truyền viên đoạt giải nhì. (Ảnh: MAI LUẬN)

Các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Thanh Hóa trao giải thưởng, tặng hoa chúc mừng các báo cáo viên, tuyên truyền viên đoạt giải nhất, nhì, ba chung khảo toàn quốc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 đã kết thúc nhưng công tác tuyên truyền nghị quyết cần tiếp tục được tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền lan tỏa những giá trị quan trọng của nghị quyết, góp phần biến những quyết tâm chính trị, những chỉ tiêu trong nghị quyết thành hiện thực trong cuộc sống.

Theo Báo Nhân Dân