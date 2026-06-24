Việc tổ chức hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đại hội 14 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua đó, hội thi nhằm cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp hiệu quả; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu.

Các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức triển khai hội thi nghiêm túc, tích cực lựa chọn, giới thiệu các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu tham gia hội thi cấp Đảng ủy Chính phủ. Các đơn vị đã triển khai bài bản, có sự chuẩn bị chu đáo, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Hồ sơ dự thi cho thấy các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bám sát chủ đề hội thi, tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi.

Một trong những chuyên đề tham dự hội thi có tên gọi "Phát triển giáo dục phổ thông theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng". Ảnh: Thúy Nga

Nội dung các chuyên đề phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Chính phủ như: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đối ngoại, giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, năng lượng, an sinh xã hội và phát triển kinh tế nhà nước.

Việc chuẩn bị đề cương được các thí sinh đầu tư nghiêm túc, có chất lượng tốt, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng các văn kiện của Đảng, sự am hiểu thực tiễn và khả năng liên hệ, vận dụng nghị quyết vào từng lĩnh vực công tác cụ thể. Nhiều chuyên đề có cách tiếp cận mới, nội dung phong phú, gắn lý luận với thực tiễn, phản ánh rõ nhận thức, trách nhiệm và năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

Căn cứ quy chế hội thi và các quy định có liên quan, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 17 thí sinh tham gia phần thi Thuyết trình và Trả lời câu hỏi.

Theo kế hoạch, lễ công bố và trao giải được tổ chức vào lúc 17h cùng ngày. Cơ cấu giải thưởng gồm có: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và một số giải Khuyến khích. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 2 thí sinh đạt giải cao nhất tham dự hội thi khu vực được tổ chức trong thời gian tới.