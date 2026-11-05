Đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 63.987.566 đồng đến anh Đào Văn Hiền (MS 2026.231) ở xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Đào Văn Hiền là nhân vật trong bài viết: “Vợ gồng gánh chăm chồng ung thư, lo 2 con thơ dang dở việc học”.

Gia đình cho biết, ngoài số tiền 63.987.566 đồng được bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Chương trình Từ thiện - Xã hội của Báo VietNamNet, gia đình anh Hiền còn nhận được hơn 20 triệu đồng từ các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp.

Đại diện Báo VietNamNet trao 63.987.566 đồng bạn đọc hỗ trợ gia đình anh Đào Văn Hiền

Anh Hiền mắc bệnh ung thư, khiến cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Vợ anh là chị Phan Thị Thu Nhung phải gồng gánh kinh tế, chăm sóc chồng và nuôi hai con nhỏ.

Số tiền hỗ trợ là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình anh Hiền có thêm kinh phí điều trị bệnh và trang trải cuộc sống.

Sau số tiền 63.987.566 đồng được trao, nếu bạn đọc tiếp tục giúp đỡ anh Hiền, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình anh.