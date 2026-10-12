Sau vụ tai nạn điện giật khiến 3 chi bị cắt bỏ, ông Hoàng Văn Thạch (Nghệ An) có thêm nguồn kinh phí để tiếp tục điều trị nhờ sự sẻ chia của bạn đọc Báo VietNamNet.

Đại diện Báo VietNamNet vừa phối hợp với tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) trao số tiền 136.739.179 đồng của bạn đọc hỗ trợ ông Hoàng Văn Thạch (54 tuổi, trú xã Tân Phú), đang điều trị tại bệnh viện.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, ông Thạch xúc động cho biết đây là sự động viên lớn đối với gia đình trong lúc khó khăn. “Nhờ có số tiền này mà tôi có thêm chi phí để điều trị lâu dài”, ông Thạch chia sẻ.

Trong thời gian tới, nếu ông Thạch tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình.

Ông Hoàng Văn Thạch đón nhận số tiền 136.739.179 đồng, tình cảm của bạn đọc giúp ông trong lúc khó khăn. Ảnh: Trần Tuyên

Ông Thạch là nhân vật trong bài viết “Điện giật phải cắt bỏ tay, chân, người đàn ông bật khóc: ‘Ai nuôi con bây giờ?’” được Báo VietNamNet đăng tải trước đó.

Ngày 5/8, trong lúc làm phụ hồ, ông Thạch cùng chủ thầu bị đường dây điện 35KV phía trên công trình phóng điện trúng. Ông nhập viện trong tình trạng bỏng 12% diện tích cơ thể, phần lớn là bỏng sâu độ 3, tổn thương nặng ở các chi, đặc biệt là tay phải và hai chân.

Sau nhiều lần hội chẩn và phẫu thuật, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ phần hoại tử ở hai chân và cánh tay phải để bảo toàn tính mạng cho ông. Cánh tay trái được giữ lại nhưng chức năng vận động hiện chỉ còn khoảng 20-30%.

Ba chi bị cắt bỏ khiến người đàn ông 54 tuổi mất khả năng lao động, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày và phải nhờ người khác chăm sóc.

Ông Thạch hiện sống cùng con gái Hoàng Thị Hoài Thương, đang học lớp 11, trong căn nhà do cha mẹ để lại và xây dựng cách đây hơn 40 năm.