Nhiều người cho rằng việc chạy hay đi bộ bằng chân đất giúp họ tiếp thêm năng lượng và tốt cho sức khỏe nên đang trở thành trào lưu. Xin chuyên gia tư vấn quan niệm này đúng hay không?

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Gần đây, nhiều người có xu hướng bỏ giày để chạy bộ chân trần. Hình ảnh này tạo cảm giác khỏe khoắn và được cho là mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, thói quen này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu thực hiện không đúng cách.

Lợi ích

Lòng bàn chân là nơi tập trung nhiều đầu dây thần kinh và huyệt đạo quan trọng. Khi tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, các huyệt này được kích thích, giúp tăng cảm giác thư giãn, cải thiện tuần hoàn và mang lại sự cân bằng cho cơ thể.

Về mặt vận động, chạy chân trần giúp tăng khả năng cảm nhận bề mặt tiếp đất, từ đó “đánh thức” các nhóm cơ nhỏ ở bàn chân vốn ít được sử dụng khi đi giày. Điều này có thể hỗ trợ cải thiện sự linh hoạt, thăng bằng và sức mạnh tự nhiên của bàn chân.

Rủi ro

Dù có lợi, nhưng chạy chân trần không phải phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt trong điều kiện hiện đại.

Trước hết, cấu trúc bàn chân của nhiều người ngày nay đã yếu hơn do phụ thuộc vào giày dép trong thời gian dài. Trong khi đó, bề mặt đường phố như bê tông, nhựa đường lại cứng và ít đàn hồi. Khi chạy chân trần trên các bề mặt này, lực tác động từ mỗi bước chạy có thể truyền trực tiếp lên gót chân, khớp gối và cột sống, làm tăng nguy cơ chấn thương nếu kỹ thuật không đúng.

Ngoài ra, việc tiếp xúc trực tiếp với mặt đất quá nóng hoặc quá lạnh cũng có thể gây khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe nếu kéo dài.

Đi giày khi chạy bảo vệ chân, cơ chân tốt hơn. Ảnh: Freepik.

Theo tôi, bạn nên tập luyện có kiểm soát. Việc chạy chân trần không phải là điều nên tránh hoàn toàn, nhưng cần thực hiện một cách thận trọng và phù hợp với thể trạng.

Người tập nên ưu tiên chạy trên các bề mặt mềm như cỏ, cát hoặc đất mịn để giảm áp lực lên khớp. Đồng thời, cần lắng nghe cơ thể: Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau gót, tê cổ chân hoặc khó chịu kéo dài, nên dừng lại và điều chỉnh phương pháp tập.

Sau khi chạy, có thể ngâm chân nước ấm để thư giãn cơ và hỗ trợ phục hồi.

Nhìn chung, chạy chân trần có thể mang lại lợi ích nếu thực hiện đúng cách. Điều quan trọng không phải là chạy theo trào lưu, mà là lựa chọn phương pháp phù hợp với cơ thể để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài.

Sau tiếng động lạ khi tập yoga, người đàn ông phải cầu cứu bác sĩ Vì muốn dẻo dai, người đàn ông cố tập động tác dẫn tới chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ cảnh báo, yoga không phải lúc nào cũng “nhẹ nhàng” như nhiều người vẫn nghĩ.