Anh Đ.D.L (25 tuổi, trú tại Hồng Hà, Hà Nội) đến một bệnh viện gần nhà khám do đau cơ đùi hai bên.

Trước đó 2 ngày anh L. tập gym với cường độ cao, kéo dài 2 giờ/lần tập. Sau đó, anh xuất hiện đau cơ đùi hai bên, kèm tiểu sẫm màu. Khám lâm sàng ghi nhận bệnh nhân bị đau các bắp cơ đùi, cơ cẳng chân 2 bên.

Anh L. được chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh nhằm đánh giá nguyên nhân đau cơ. Kết quả xét nghiệm men cơ (CK total) tăng cao lên tới 111825.00 U/L (ngưỡng bình thường là 38-174 U/L).

Siêu âm cho thấy hình ảnh vùng giảm âm trong tổ chức cơ tứ đầu đùi phải, trái, theo dõi tổn thương cấp.

Dựa vào triệu chứng lâm sàng và kết quả trên, anh L. được chẩn đoán mắc bệnh tiêu cơ vân cấp. Bệnh nhân được nhập viện điều trị nội trú.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Việt Hưng - chuyên khoa Nội, người điều trị cho anh L. chia sẻ tiêu cơ vân là tổn thương phá hủy các tế bào cơ vân, giải phóng các chất là thành phần của tế bào cơ vân vào trong máu như: creatin kinase, myoglobin, phospho.

Tiêu cơ vân có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm:

Nguyên nhân do vận động hoặc chấn thương, vận động quá sức, luyện tập cường độ cao, nhất là khi thời tiết nóng (như chạy marathon, tập gym nặng); Chấn thương dập nát cơ do tai nạn giao thông, vùi lấp, điện giật. Một số trường hợp khác do sử dụng thuốc giảm mỡ máu, chống loạn thần, chống co giật, rượu, ma túy, thuốc lắc, cocaine.

Triệu chứng điển hình của tiêu cơ vân là đau cơ, yếu cơ và nước tiểu sẫm màu (màu trà). Tuy nhiên, trên lâm sàng bác sĩ chỉ gặp khoảng 10% bệnh nhân có cả 3 triệu chứng điển hình hình. 90% còn lại bệnh nhân có triệu chứng không đầy đủ, thậm chí không có triệu chứng lâm sàng.

Ngoài ra, người bệnh có thể mệt mỏi, buồn nôn, sốt nhẹ, tiểu ít hoặc vô niệu (nguy cơ suy thận cấp), tim đập nhanh, chuột rút, co giật do rối loạn điện giải.

Bác sĩ Hưng cho biết, nếu không phát hiện và xử trí sớm, tiêu cơ vân cấp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như: suy thận cấp, rối loạn điện giải, co giật, loạn nhịp, toan chuyển hóa, tụt huyết áp, sốc giảm thể tích, rối loạn đông máu, tổn thương gan, tổn thương cơ quan đa hệ thống.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo, nếu xuất hiện triệu bất thường sau tập luyện cường độ cao, chạy bộ đường dài, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Nam thanh niên ngừng tim khi đang tập gym vào buổi trưa Khi đang tập gym, nam thanh niên bất ngờ mất ý thức, ngừng tim. Người bệnh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn.

Nam thanh niên ở Hà Nội nhập viện khẩn cấp sau buổi tập gym Nam thanh niên 25 tuổi tại Hà Nội phải nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở sau buổi tập gym. Anh được chẩn đoán mắc tràn khí màng phổi tự phát, một bệnh lý nguy hiểm đe dọa tính mạng.