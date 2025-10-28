Anh N.A.T, 21 tuổi, trú tại TPHCM, bất ngờ ngã quỵ khi đang tập gym và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất động, đau lưng dữ dội, yếu hai chân, mất cảm giác tiểu tiện. Kết quả chụp MRI 3 Tesla cho thấy anh bị thoát vị đĩa đệm nặng ở đốt sống L4-L5, chèn ép dây và rễ thần kinh, gây hội chứng chùm đuôi ngựa - một tình trạng nghiêm trọng có nguy cơ liệt hai chân nếu không phẫu thuật kịp thời. Đĩa đệm L5-S1 cũng thoái hóa và phồng nhẹ.

Anh T. chia sẻ đã tập gym 6 tháng, từng bị đau lưng nhẹ và tê bì chân tay nhưng chủ quan không điều trị.

Tập gym sai gây ảnh hưởng cột sống. Ảnh: Freepik.

Do tổn thương phức tạp, bao gồm rách toàn bộ bao xơ, nhân đệm và đĩa tận vỡ, rơi vào ống sống gây hẹp nặng, phẫu thuật thông thường (lấy nhân đệm, giải áp thần kinh) không thể giải quyết vấn đề. Ê-kíp quyết định mổ xâm lấn tối thiểu, lấy toàn bộ nhân đệm và hàn xương liên thân đốt để làm cứng cột sống. Phương pháp này sử dụng ống nong để thực hiện phẫu thuật, ít tổn thương cơ và dây chằng, giảm đau, ít mất máu và giúp bệnh nhân phục hồi nhanh.

Còn N.N.B, nữ sinh viên tại TPHCM, cao 1,58m, nặng 55kg, thân hình thiếu săn chắc nên đã áp dụng các bài tập nâng tạ để cải thiện sức khỏe. Sau thời gian nghỉ tập do bận thi cử, B. tăng cân nhanh lên hơn 70 kg. Nôn nóng giảm cân, cô tập luyện quá sức, tăng mức tạ từ 5kg lên 15kg trong thời gian ngắn, không đeo đai bảo vệ, thường xuyên cúi gập người, dùng cơ bụng và lưng gắng sức. Cô bị đau lưng kéo dài, nhưng huấn luyện viên cho rằng đó là đau cơ thông thường do tăng tạ.

Tình trạng đau lưng của B. ngày càng nặng, đặc biệt trong một tháng gần đây, cơn đau dữ dội ở thắt lưng, tê lan xuống mông và chân phải. Kết quả thăm khám và chụp MRI xác định B. bị thoát vị đĩa đệm L4, L5, S1 bên phải. Cô từng điều trị nội khoa, đeo đai lưng và vật lý trị liệu nhưng không hiệu quả, cơn đau ngày càng tăng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng một bên (UBE) để loại bỏ khối thoát vị. Phương pháp này phù hợp với bệnh nhân thừa cân như B., vì mổ mở truyền thống yêu cầu đường mổ sâu và lớn, gây khó khăn trong việc tiếp cận tổn thương. Phẫu thuật nội soi giúp giảm tổn thương mô, rút ngắn thời gian hồi phục.

Bác sĩ Đặng Bảo Ngọc, chuyên gia Phẫu thuật Thần kinh (bác sĩ điều trị cho B.), cho biết tập gym và thể dục giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện tinh thần và duy trì cân nặng. Tuy nhiên, nhiều người gần đây phải nhập viện do đau lưng, trượt đốt sống hoặc thoát vị đĩa đệm vì tập gym, yoga sai tư thế.

Bác sĩ Ngọc nhấn mạnh, khi tập các bài có áp lực lên cột sống, cần có huấn luyện viên chuyên môn hướng dẫn đúng kỹ thuật, khởi động kỹ để làm nóng cơ và khớp, đồng thời sử dụng biện pháp bảo vệ để tránh chấn thương. Nếu xuất hiện đau nhức bất thường, người bệnh nên sớm đến khám tại chuyên khoa thần kinh cột sống để được điều trị kịp thời.

