Sau một ngày làm việc, thay vì trở về nhà, ngày càng nhiều bà mẹ tại Trung Quốc chọn đến khách sạn, thuê phòng trong vài giờ để nghỉ ngơi, tạm xa con cái.

Trào lưu thuê khách sạn một mình của phụ nữ Trung Quốc để tạm xa việc nhà, con nhỏ. Ảnh: Futureparenting

Sau một ngày làm việc, thay vì trở về nhà, ngày càng nhiều bà mẹ tại Trung Quốc chọn đến khách sạn, thuê phòng trong vài giờ để nghỉ ngơi. Với họ, đây không phải chuyến du lịch hay nghỉ dưỡng mà đơn giản là cơ hội tạm rời xa những công việc gia đình và trách nhiệm chăm sóc con cái.

Một phụ nữ 34 tuổi sống cùng chồng, bố mẹ chồng và con gái nhỏ từng chia sẻ rằng cô gần như không có không gian riêng ở nhà. Dù chồng luôn ủng hộ, cô vẫn cảm thấy ngột ngạt vì cuộc sống cá nhân ngày càng bị thu hẹp, theo SCMP.

Một buổi tối sau giờ làm, cô đặt phòng khách sạn và nói với gia đình rằng mình phải tăng ca. Trong 4 giờ đồng hồ, cô thoải mái tắm rửa, ăn uống, đọc sách và xem TV mà không bị ai làm phiền.

"Chi hơn 100 nhân dân tệ (hơn 385.000 đồng) để đổi lấy 4 giờ tự do thực sự rất đáng giá", cô viết.

Bài đăng nhận được gần 20.000 lượt thích và thu hút nhiều phụ nữ chia sẻ trải nghiệm tương tự.

Một bà mẹ khác ở Hàng Châu lại mong chờ những chuyến công tác vì có thể tự do đi dạo, đắp mặt nạ và xem phim mà không liên tục nghe con gọi mẹ.

Tuy nhiên, điều nhiều phụ nữ mong muốn nhất không phải những hoạt động giải trí mà chỉ là được ngủ một giấc trọn vẹn. Sau những đêm thức giấc vì con khóc hoặc tiếng ngáy của chồng, vài giờ yên tĩnh trở thành điều xa xỉ.

Thực tế, sự mệt mỏi này phản ánh áp lực mà nhiều phụ nữ phải đối mặt khi vừa đi làm, vừa gánh vác phần lớn việc nhà và chăm sóc con cái. Nghiên cứu năm 2025 của Viện Nghiên cứu Zhaopin cho thấy, hơn 1/3 số bà mẹ đang đi làm tại Trung Quốc dành trên 2 giờ mỗi ngày cho việc nhà, cao hơn đáng kể so với các ông bố.

Một số phụ nữ thậm chí phải bí mật thuê phòng khách sạn vì sợ bị người thân chỉ trích. Họ cho biết ngay cả khi các thành viên khác trong gia đình phụ giúp, con cái vẫn thường tìm mẹ đầu tiên.

Xu hướng trào lưu này không chỉ xuất hiện ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, một số địa phương được cho là đã triển khai mô hình "quán cà phê khóc đêm", tạo không gian để những bà mẹ thiếu ngủ được nghỉ ngơi.

Những người phụ nữ không chỉ cần được chia sẻ trách nhiệm gia đình mà còn cần có thời gian dành cho bản thân. Đôi khi, điều một người mẹ mong muốn không phải kỳ nghỉ đắt tiền, mà chỉ là vài giờ không phải lo việc nhà, không phải chăm sóc ai và được ngủ thật ngon.