Tammy Slaton sống tại Mỹ đã trải qua hàng loạt thay đổi lớn trong cuộc đời: từ từng cận kề cái chết vì béo phì, đến việc giảm khoảng 227kg và tìm thấy tình yêu trong đời.

Tammy trước và sau khi giảm cân. Ảnh: TLC - Tammy Tiktok

Tuổi thơ khó khăn và hành trình tăng cân

Tammy Slaton trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế dành cho những người có cân nặng quá khổ năm 2020.

Lớn lên trong một gia đình nghèo ở bang Kentucky, Tammy kể tuổi thơ của cô gắn liền với thức ăn nhanh và những bữa ăn được nhà thờ hỗ trợ. Mẹ phải làm nhiều công việc để nuôi chị em cô, theo DM.

Hai chị em chủ yếu ở với bà ngoại. Khi bà qua đời, Tammy cảm thấy như "cả thế giới đã hoàn toàn thay đổi". Hai chị em phải tự chăm sóc lẫn nhau. Cũng từ đó, cô bắt đầu khoảng thời gian ăn uống không lành mạnh, "ăn chỉ để tồn tại".

"Tôi bị thừa cân, béo phì từ nhỏ. Các bạn hay trêu chọc tôi. Năm 20 tuổi, tôi nặng khoảng 227kg", cô chia sẻ.

Đối mặt với cái chết

Tháng 11/2021 là thời gian đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Tammy khi cô phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc khí CO.

Các bác sĩ xác định cô mắc hội chứng giảm thông khí do béo phì, khiến cơ thể không nhận đủ oxy và tích tụ quá nhiều khí CO trong máu. Tammy phải thở máy suốt 3 tuần và được đặt ống mở khí quản để duy trì hô hấp.

Thời điểm đó, cân nặng của cô đã lên tới khoảng 325kg.

Biến cố cận kề cái chết khiến Tammy quyết định thay đổi. Sau khi hồi phục, cô vào cơ sở điều trị chứng nghiện ăn, đồng thời từ bỏ thuốc lá và rượu.

Nhờ tuân thủ chế độ điều trị và luyện tập, Tammy giảm hơn 52kg chỉ trong thời gian ngắn. Đến giữa năm 2022, cô đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật thu nhỏ dạ dày.

Tammy và tình yêu mới chuẩn bị làm đám cưới. Ảnh: Tammy Tiktok

Năm 2025, sau nhiều năm kiên trì điều trị, Tammy đã giảm được hơn 227kg. Tuy nhiên, thành quả này cũng để lại lượng da thừa rất lớn, gây khó khăn trong sinh hoạt và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Cô được các bác sĩ chấp thuận thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ da thừa kéo dài khoảng 8 giờ tại Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh.

Tammy cho biết đây là cột mốc mà cô chờ đợi suốt 6 năm. Dù rất hồi hộp trước ca mổ, cô xem đây là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Các bác sĩ đã loại bỏ hơn 7kg da thừa ở vùng cằm, cánh tay và bụng dưới. Sau ca phẫu thuật, Tammy nói cô cần thời gian để làm quen với diện mạo mới, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt.

Mất mát và tình yêu mới

Chia sẻ về cuộc đời mình, Tammy cho biết từng trải qua một cuộc hôn nhân. Năm 2022, cô quen Caleb Willingham và sớm đính hôn sau đó. Cặp đôi tổ chức đám cưới khoảng tháng 10/2022 với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Tammy chia sẻ trên mạng xã hội rằng chồng đã giúp cô cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc thực sự.

Tuy nhiên, tháng 7/2023, Caleb qua đời đột ngột ở tuổi 40. Sự mất mát khiến Tammy trải qua giai đoạn khó khăn trước khi dần cân bằng cuộc sống.

Ba năm sau khi chồng qua đời, Tammy đã xác nhận đang hẹn hò với Andrea Dalton, người cô quen qua một ứng dụng hẹn hò.

Đầu năm 2026, Tammy thông báo đã đính hôn với Andrea và bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Cả hai thậm chí còn kêu gọi người hâm mộ góp ý về ý tưởng tổ chức hôn lễ, trong đó có phương án lấy cảm hứng từ đội bóng rổ Kentucky Wildcats.

Ngày cưới hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, với Tammy, đây được xem là dấu mốc mở ra một chương mới sau nhiều năm đối mặt với bệnh tật, mất mát và những biến cố liên tiếp trong cuộc sống.