Từ lâu, lì xì đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu trong ngày Tết. Những năm trở lại đây, nhiều người đã tìm thấy một cách lì xì mới bên cạnh các cách lì xì cũ: tặng vé số Vietlott như một lời chúc may mắn đầu năm. Một tấm vé số nhỏ gọn lại mở ra cơ hội trúng thưởng giá trị lớn, mang đến cảm giác hồi hộp và hy vọng ngay trong những ngày đầu xuân. Vé số còn cho phép người tặng gửi gắm những con số mang ý nghĩa cá nhân như ngày sinh, năm kỷ niệm hay một con số may mắn quen thuộc, khiến món quà trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn.

Nhiều bạn trẻ lì xì bằng vé số Vietlott. Ảnh: DNCC

Chị Anh Thư (38 tuổi, nhân viên truyền thông), trong lúc đọc báo, chị tình cờ biết đến hình thức lì xì bằng vé số và quyết định thử một cách làm mới. “Bình thường mình không hay mua vé số, nhưng đọc thấy cách lì xì này khá thú vị. Nhóm bạn đại học mình vốn thích mấy trò vui vui mà bất ngờ như thế này, năm nào tụ họp gặp nhau cũng bày đủ kiểu bốc thăm, quay số để lì xì cho nhau. Năm nay mình muốn tạo chút bất ngờ nên chọn vé số, vừa vui vừa đặc biệt”, chị Thư chia sẻ.

Trong dịp Tết, các sản phẩm quen thuộc của Vietlott như Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35 được nhiều người lựa chọn để làm quà lì xì. Power 6/55 và Mega 6/45 thu hút bởi giá trị giải Jackpot lớn, đại diện cho những ước mơ dài hạn trong năm mới. Trong khi đó, Lotto 5/35 ghi điểm nhờ cách chơi đơn giản, dễ tiếp cận, tần suất quay số linh hoạt, phù hợp để mua thường xuyên hoặc làm quà tặng cho nhiều đối tượng khác nhau. Sự đa dạng về sản phẩm giúp người tặng dễ dàng lựa chọn tấm vé phù hợp với từng lời chúc và từng đối tượng.

Không ít người trẻ cũng cho rằng, tặng vé số là cách lì xì phù hợp với nhịp sống hiện đại, khi ai cũng mong muốn sự gọn nhẹ và tinh tế. Một tấm vé nhỏ, đặt trong bao lì xì xinh xắn, dễ trao tay. Quan trọng hơn, món quà ấy mang theo một thông điệp rất rõ ràng: cầu mong may mắn và chúc một năm mới nhiều cơ hội. Mọi người có thể mua các sản phẩm vé số ngoài điểm bán Vietlott trên toàn quốc và kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS).

Người chơi có thể lì xì người thân, bạn bè thông qua tính năng ‘tặng vé’ trên kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS). Ảnh: DNCC

Vào mỗi dịp cuối năm, anh Kiên Bùi (48 tuổi) thường tham gia các buổi tiệc liên hoan, từ gặp gỡ công ty đến hội họp bạn bè. Nhân dịp năm nay họp mặt bạn học, anh đã chuẩn bị những bao lì xì kèm vé số Vietlott để gửi tặng mọi người. “Mọi năm tôi hay tặng giỏ quà Tết, năm nay thì tặng vé số cho vui, coi như gửi nhau lời chúc may mắn đầu năm. Lúc mọi người mở bao lì xì ra là bất ngờ liền, ai cũng cảm thấy rất vui”, anh Kiên kể lại. Theo anh, khoảnh khắc vui nhất chính là khi cả nhóm cùng nhau mở bao lì xì, dò số và chờ kết quả quay thưởng. “Trúng hay không trúng thì chưa biết, nhưng được ngồi với nhau chờ kết quả vậy là thấy vui rồi”, anh nói thêm.

Nhiều người lựa chọn vé số Vietlott như một món quà may mắn để gửi tặng bạn bè, người thân trong những dịp họp mặt cuối năm. Ảnh: DNCC

Ở một góc nhìn khác, vé số Vietlott còn giúp nhiều người “xả stress” trong giai đoạn chi tiêu cao điểm cuối năm. Thay vì phải chuẩn bị những món quà giá trị lớn, việc chọn vé số làm lì xì giúp cân đối ngân sách mà vẫn giữ được tinh thần sẻ chia ngày Tết. Một món quà nhỏ, nhưng mang theo hy vọng lớn - điều khiến vé số trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc trong mùa Tết này.

Tết là thời điểm của sum vầy, của những lời chúc tốt đẹp và của niềm tin vào một khởi đầu mới. Giữa không khí xuân rộn ràng, vé số Vietlott không chỉ đơn thuần là tấm vé dự thưởng, mà còn là cầu nối cảm xúc giữa người tặng và người nhận. Chỉ cần một tấm vé số đơn giản, bạn đã có thể trao đi niềm vui, hy vọng và lời chúc may mắn đầu năm - để Tết nhẹ nhàng hơn, vui hơn và đáng nhớ hơn.

