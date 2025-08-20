Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhi D.K.L (21 tháng tuổi, trú tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tím tái, li bì.

Qua lời kể của gia đình, trước đó, hàng xóm nghe thấy tiếng trẻ kêu và phát hiện bên cạnh có một con rắn sọc đen trắng (nghi ngờ là loại rắn độc cạp nia) bò ngang qua. Khi kiểm tra, người thân không phát hiện vết cắn nhưng khoảng 3 giờ sau, trẻ xuất hiện tình trạng lơ mơ, khó thở, được cấp cứu tại TTYT Bình Liêu, đặt nội khí quản chuyển tuyến tiếp tục điều trị.

Trẻ vào Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn, suy hô hấp, ngón chân cái bên trái của trẻ có một nốt rất nhỏ, xét nghiệm có tình trạng hạ Natri máu.

Ê-kíp đã hội chẩn liên chuyên khoa và nhanh chóng điều trị với phác đồ hồi sức tích cực, thở máy, chống phù não, chăm sóc đặc biệt. Sau điều trị tích cực, trẻ phục hồi dần ý thức, trương lực cơ, cai máy thở.

Sau 15 ngày, trẻ hồi phục và phản xạ tốt, đến nay đã tự chơi đùa và vừa xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Ân Hoàng Yến - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, rắn cạp nia là một trong những loại rắn phổ biến và độc tại Việt Nam. Vết cắn của rắn cạp nia đôi khi chỉ là 2 vết móc nhỏ như đầu kim, rất dễ bỏ sót chẩn đoán, người bệnh thường xuất hiện liệt cơ toàn thân, suy hô hấp nhanh chóng, đồng tử giãn tối đa.

Trường hợp trên, trẻ rất nhỏ tuổi, nếu không kịp thời phát hiện và điều trị sẽ có nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ Yến khuyến cáo một số lưu ý phòng tránh bị rắn cắn:

- Các loài rắn thường sống ở những nơi ẩm ướt, tối tăm, có nhiều bụi rậm, đống đổ nát, gần các nguồn nước. Khi đi vào những khu vực này, hãy mặc đồ bảo hộ như quần dài, ủng, sử dụng gậy để dò đường.

- Nếu gặp rắn, hãy giữ khoảng cách và không chọc phá vì rắn có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa.

- Khi làm việc ngoài trời, đặc biệt vào ban đêm, hãy chú ý quan sát xung quanh và sử dụng đèn pin để có thể nhìn rõ hơn.

- Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, loại bỏ các đống đổ nát, bụi rậm, các nơi có thể là chỗ trú ẩn của rắn.

- Nếu gặp trường hợp bị rắn cắn, cố gắng giữ bình tĩnh, băng bó vết cắn bằng băng vải rộng, cố định chi bị cắn và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất điều trị kịp thời. Tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian, tự chữa trị tại nhà hoặc cố gắng bắt hoặc giết rắn.

