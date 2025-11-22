Dù chưa đầy 1km, Chùa Bộc là một trong những tuyến phố kinh doanh thời trang sầm uất bậc nhất Hà Nội, nơi quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng, từ các cửa hàng nhỏ lẻ đến các showroom cao cấp.

Không chỉ thời trang, Chùa Bộc còn là địa điểm đặt văn phòng của nhiều chi nhánh ngân hàng, cửa hàng công nghệ và các dịch vụ tiện ích khác. Nhờ nằm gần các trường đại học lớn như Thủy Lợi, Công Đoàn, Y Hà Nội hay Học viện Ngân hàng, con phố luôn nhộn nhịp với dòng sinh viên và khách hàng trẻ qua lại mỗi ngày.

Nhà mặt phố tại khu vực này luôn được săn đón nhờ vị trí đắc địa và vỉa hè rộng 5-10m. Mặt bằng tại đây được đánh giá có khả năng kinh doanh hiệu quả. Trước đây, việc tìm một căn nhà treo biển cho thuê gần như là điều không tưởng, bởi hầu hết mặt bằng đều được lấp đầy nhanh chóng.

Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thời trang trên con phố này có dấu hiệu chững lại, một số cửa hàng đã phải đóng cửa. Theo ghi nhận, không ít mặt bằng kinh doanh tại đây đang được rao cho thuê nhưng ít người hỏi tới.

Chùa Bộc là trung tâm kinh doanh thời trang, mỹ phẩm. Ảnh: D.Anh

Tuy nhiên, chị Thanh (một nhân viên kinh doanh tại phố Chùa Bộc) cho hay, dù bỏ trống lâu nhưng giá thuê mặt bằng vẫn ở mức cao. Dòng tiền từ cho thuê mặt bằng tầng 1 thường dao động từ 80-170 triệu đồng/tháng, chủ nhà “ngồi không” cũng bỏ túi 1-2 tỷ đồng mỗi năm.

Chủ nhà có thể khai thác đa dạng loại hình kinh doanh, từ thời trang, F&B đến dịch vụ, ngân hàng hay công nghệ. Dù một số cửa hàng gặp khó khăn trong kinh doanh, nhưng việc cho thuê mặt bằng tại đây tương đối nhanh. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô hạn chế, các mặt phố trung tâm như Chùa Bộc thường được nhà đầu tư xem là kênh cho thuê có khả năng mang lại thu nhập ổn định.

Giá nhà cao ngất ngưởng

Khảo sát cho thấy, thị trường thời trang có dấu hiệu chững lại, dẫn đến việc xuất hiện nhiều mặt bằng cho thuê trên tuyến phố này. Tuy nhiên, mức giá thuê cũng như giá nhà phố Chùa Bộc vẫn thuộc dạng cao nhất Hà Nội.

Ông Tùng (một môi giới bất động sản) cho biết, giá nhà mặt phố Chùa Bộc đã chạm ngưỡng 950 triệu đến hơn 1,2 tỷ đồng/m2. Giao dịch thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, diện tích, mặt tiền, số tầng, pháp lý cũng như khả năng sinh lợi từ kinh doanh hoặc cho thuê.

Một số cửa hàng đóng cửa, treo biển cho thuê. Ảnh: D.Anh

Bất động sản tại Chùa Bộc không chỉ thu hút nhà kinh doanh mà còn rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Với một căn mặt phố 50m2 với giá 60 tỷ đồng và cho thuê tầng 1 với giá 120 triệu đồng mỗi tháng, chủ nhà có thể thu về 1,44 tỷ đồng mỗi năm, tức khoảng 2,4% lợi suất hàng năm, chưa kể giá đất có thể tiếp tục tăng từ 15-25% hàng năm. So với gửi tiết kiệm ngân hàng, lợi nhuận này gấp 4-5 lần, lại an toàn hơn nhiều so với đầu tư vàng.

Giá nhà trong ngõ nhỏ dao động khoảng 200-300 triệu đồng/m2, trong khi những ngõ ô tô vào được có thể đạt 300-400 triệu đồng/m2. Những căn này, dù giá thấp hơn mặt phố chính, vẫn giữ được sức hút nhờ khả năng kinh doanh và cho thuê ổn định, đặc biệt gần các trường đại học, nơi nhu cầu thuê nhà của sinh viên và văn phòng luôn cao.

Đơn cử như một căn nhà diện tích 42m2, 4 tầng, nằm ở vị trí hai mặt ngõ ô tô có giá rao bán khoảng 11,99 tỷ đồng. Một căn nhà khác tại ngõ 95 diện tích 62m2, 4 tầng, đang được chào bán ở mức 10,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 174 triệu đồng/m2.

Những căn nhà trong ngõ nhỏ, chỉ xe máy vào được có giá thấp hơn, nhưng nhờ vị trí trung tâm và tiện ích đầy đủ, vẫn là lựa chọn tốt cho những người tìm nhà vừa ở vừa kinh doanh nhỏ, hoặc cho thuê sinh viên. Một căn 33m2, 4 tầng, đang được rao bán khoảng 8,85 tỷ đồng.

Theo ông Tùng, do giá nhà đất tại phố Chùa Bộc luôn đắt đỏ, giao dịch thực tế không nhiều, khiến thị trường không có sự bùng nổ như nhiều khu vực khác. Nhà mặt phố được rao bán hoặc cho thuê nhưng ít người hỏi tới, chủ yếu thu hút những nhà đầu tư có vốn lớn hoặc sẵn sàng giữ tài sản lâu dài. Tuy nhiên, việc cho thuê nhà mặt phố hiện nay không còn dễ dàng như trước.