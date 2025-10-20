Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra hôm 17/10. Những người chứng kiến cho biết, nam du khách là người "khơi mào" trước, khi dùng tay chạm mạnh lên mặt một con khỉ đuôi dài. Chỉ trong tích tắc, con khỉ bất ngờ phản công, tung hai chân đá thẳng vào mặt du khách.

Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, ban quản lý công viên núi Thiên Lĩnh phải phát đi cảnh báo về việc du khách nên cách xa động vật hoang dã tại đây ít nhất 3m. "Nếu vi phạm và để xảy ra tai nạn, du khách phải tự chịu trách nhiệm", ban quản lý nhấn mạnh.

Trang Observer.com cho biết, số liệu thống kê từ năm 2020 ghi nhận có hơn 13.000 vụ khỉ gây thương tích cho du khách tại khu danh thắng này.

Để đảm bảo an toàn, các biển cảnh báo được bố trí khắp khuôn viên công viên núi Thiên Lĩnh. Nếu khỉ đến gần du khách, nhân viên an ninh tại chỗ cũng sẽ nhắc nhở du khách giữ khoảng cách nhất định.

Ban quản lý công viên đã và đang tăng cường tuần tra an ninh và lắp đặt thêm các biển cảnh báo.

Ảnh cắt từ clip

Công viên núi Thiên Lĩnh ở thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu), là một trong những điểm đến nổi bật của vùng Tây Nam Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những dãy núi uốn lượn, rừng cây xanh ngát và bầu không khí trong lành quanh năm.

Công viên là nơi du khách thường lui tới để đi dạo, leo núi, ngắm cảnh và thư giãn cuối tuần. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, Thiên Lĩnh còn có nhiều lối mòn đi bộ. Đây là khu vực có thể ngắm toàn cảnh thành phố Quý Dương từ trên cao và các khu vực trưng bày văn hóa địa phương, mang đến cho du khách trải nghiệm hài hòa giữa thiên nhiên và đời sống đô thị hiện đại.