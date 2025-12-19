Atelier (tiếng Pháp: [atəlje]) là xưởng sáng tạo của nghệ sĩ, nhà thiết kế hay kiến trúc sư, nơi tư duy sáng tạo và tinh thần thủ công tỉ mỉ hòa quyện để tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân. Trên tinh thần đó, “Nghệ” Atelier được định vị như xưởng sáng tạo không gian của thế hệ người xứ Nghệ mới, nơi mỗi công trình là một tác phẩm được chắt lọc từ thẩm mỹ, công năng và chiều sâu văn hóa.

Khởi đầu hành trình truyền cảm hứng

Sáng ngày 18/12, sự kiện Nghệ Atelier: khai mở hành trình chế tác The Sensia diễn ra tại Summer Vinh Convention Center (343 Lê Duẩn, phường Trường Vinh, Nghệ An) mang đến một hành trình truyền cảm hứng, đánh dấu một cột mốc đặc biệt đầu tiên của vị chủ nhà am hiểu địa phương Trí Dương Group.

Sự kiện quy tụ gần 1.000 chuyên viên kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, những người giữ vai trò kết nối thị trường và đồng hành cùng chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo và lan tỏa các giá trị không gian sống bền vững, giàu bản sắc đến cộng đồng.

Khoảnh khắc khai mở “hành trình chế tác” The Sensia

Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt ấn tượng của The Sensia, dự án được định vị như điểm giao thoa giữa nhịp sống truyền thống của đô thị trung tâm và tầm nhìn mở rộng không gian phát triển hiện đại của phường Trường Vinh. Những thông tin đầu tiên về quy hoạch, triết lý phát triển đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ.

Rapper 7dnight với phần trình diễn đầy cảm xúc và bùng nổ

Không gian sự kiện được đầu tư công phu với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, kết hợp trình chiếu câu chuyện phát triển dự án, mang đến trải nghiệm trọn vẹn về một khu đô thị bán đảo thuận nhiên hiếm có giữa nội đô.

Những tiết mục âm nhạc và trình diễn thị giác được dàn dựng công phu đã góp phần khuấy động cảm xúc, truyền năng lượng tích cực cho đội ngũ kinh doanh bước vào giai đoạn mới.

Cam kết “Người Nghệ làm cho người Nghệ”

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư Trí Dương Group chia sẻ: “The Sensia là tâm huyết của những người con xứ Nghệ mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương. Chúng tôi không chọn cách nói lớn. Chúng tôi chọn cách làm kỹ: lặng lẽ chắt lọc giá trị bản địa, học hỏi tư duy kiến tạo hiện đại và hợp tác cùng những đối tác uy tín nhằm kiến tạo nên một không gian sống vừa thân quen gần gũi, vừa tinh tế đủ đầy. Tinh thần ấy được gọi tên là “Nghệ Atelier” hiện diện xuyên suốt dự án và hôm nay chính thức được khai mở. Với chúng tôi, đây không chỉ là một ý tưởng đặt tên, đây là “chất Nghệ” được may đo đóng ni vào từng chi tiết, để The Sensia trở thành một nơi đáng sống, đáng tự hào, đáng truyền lại”.

Ông Dương Hoàng Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trí Dương

Thông điệp xuyên suốt “Người Nghệ làm cho người Nghệ” được lan tỏa mạnh mẽ tại sự kiện, thể hiện khát vọng nâng tầm diện mạo đô thị bằng chính sự thấu hiểu bản địa và tư duy phát triển dài hạn.

Đại diện một đơn vị đối tác nhận định:“The Sensia sở hữu những giá trị hiếm có tại khu vực nội đô: vị trí trung tâm, địa thế bán đảo ven sông, quy hoạch bài bản theo chuẩn Walkable Urbanism - đô thị đi bộ. Đây là dự án có tiềm năng trở thành hình mẫu sống mới của địa phương trong tương lai”.

Ảnh phối cảnh minh hoạ dự án The Sensia

The Sensia tọa lạc tại phường Trường Vinh, phía Đông Nam nội đô, chỉ khoảng 5 phút kết nối tới quảng trường trung tâm và các tiện ích biểu tượng: chợ Vinh, bưu điện, thành Cổ, quảng trường Hồ Chí Minh... Dự án sở hữu lợi thế cận phố, kề sông, với địa thế ba mặt giáp sông hiếm có, tạo nên môi trường sống điều hòa vi khí hậu, hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị.

Được phát triển trên quy mô 20,05 ha, The Sensia định hướng theo mô hình One-stop Living với mật độ xây dựng thấp, hệ thống công viên, mặt nước và không gian công cộng đan xen. Dự án áp dụng triết lý Walkable Urbanism, nơi mọi tiện ích đều trong bán kính đi bộ thuận tiện, cùng kiến trúc thở (Breath Architecture) tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên và mảng xanh đa dụng mang đến trải nghiệm sống “chậm - sâu - an nhiên” đúng tinh thần Á Đông đương đại.

(Nguồn: Trí Dương Group)