Tại xã Quang Hưng, Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 81 suất đất là tài sản của UBND xã vào sáng 28/12.

Theo đó, các suất đất đấu giá thuộc khu dân cư số 9 xã Quang Hưng. Các lô đất có diện tích 100-200 m2/suất. Giá khởi điểm từ 11-13,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ 1,1 tỷ đồng đến hơn 2,5 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 24/12, trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group và tại UBND xã Quang Hưng. Hoặc người tham gia đấu giá có thể chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa huyện Phù Cừ (cũ), nay là Nhà văn hóa xã Quang Hưng.

Hưng Yên sẽ đấu giá 141 suất đất tại xã Tống Trân và Quang Hưng vào những ngày cuối cùng của năm 2025. Ảnh: Hoàng Hà

Tại xã Tống Trân, sáng 31/12, Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát sẽ tổ chức đấu giá 60 suất đất là tài sản của UBND xã.

Cụ thể, các suất đất đấu giá cho nhân dân làm nhà ở tại xã Tống Trân (đợt 2). Diện tích các suất đất từ 91,2-100 m2/suất. Giá khởi điểm 9-10,8 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ 837 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ đến 17h ngày 26/12 trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát và tại UBND xã Tống Trân, hoặc được chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Tống Trân.