Chăm sóc sức khỏe trở thành yếu tố dẫn dắt hành vi tiêu dùng

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển nhanh, áp lực công việc, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của con người ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo khảo sát mới nhất của Vietnam Report, 55,8% người tiêu dùng dự định tăng chi tiêu cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong năm 2026. Điều này cho thấy, nhu cầu dự phòng và cải thiện chất lượng sống đang trở thành ưu tiên tiêu dùng của phần lớn người dân.

Sự thay đổi trong hành vi đề cao yếu tố chăm sóc sức khỏe đang tác động đến nhiều lĩnh vực. Trong đó, du lịch nghỉ dưỡng là hoạt động có chuyển biến rõ rệt. Thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đang tăng trưởng trung bình 8,84%/năm và dự báo sẽ đạt giá trị 11,7 tỷ USD vào năm 2033 (theo IMARC Group).

Những kỳ nghỉ kết hợp chăm sóc sức khỏe ngày càng được nhiều người coi là khoảng dừng cần thiết để tái cân bằng giữa guồng quay liên tục của nhịp sống đô thị nhiều áp lực.

Tổ hợp căn hộ dịch vụ cao cấp mặt biển Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị. Ảnh phối cảnh dự án

Đáp ứng nhu cầu đó, dự án Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị được định hướng phát triển như một tổ hợp căn hộ dịch vụ cao cấp mặt biển tích hợp nghỉ dưỡng và trị liệu chăm sóc sức khỏe, nơi hành trình lưu trú không dừng ở nghỉ ngơi mà hướng tới phục hồi năng lượng và cân bằng thân - tâm - trí.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị kiến tạo trải nghiệm phục hồi toàn diện

Tại Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị, trải nghiệm không bắt đầu từ tiện ích đơn lẻ mà được thiết kế thành một hành trình xuyên suốt, dẫn dắt qua nhiều lớp cảm xúc.

Ngay từ thời điểm đặt chân đến tổ hợp, những tương tác với thiên nhiên đã được mở ra, bởi vị trí nằm đối diện bãi biển Bảo Ninh nguyên sơ và liền kề sân golf 36 hố do Greg Norman thiết kế. Kết nối này tiếp tục được dẫn vào đến từng không gian lưu trú, khi 100% căn hộ tối ưu tầm nhìn hướng biển. Kiến trúc phủ kính Low-E đưa ánh sáng tự nhiên chan hòa vào phòng nghỉ sau khi đã chặn bức xạ nhiệt và tia cực tím, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu.

100% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng biển. Ảnh phối cảnh dự án

Hành trình trải nghiệm tiếp tục được dẫn dắt qua hệ thống 50+ tiện ích nghỉ dưỡng trị liệu. Tâm điểm là Tổ hợp trị liệu Onsen cao cấp Thera Onsen Wellness Center bao gồm 2 khu chức năng chính. Tại khu trị liệu khoáng nóng Onsen Therapy Zone, hệ thống bể đa dạng như Onsen hoàn nguyên, Micro Onsen, Onsen Jacuzzi, Onsen đá núi lửa hay Onsen thảo dược và tảo xoắn cung cấp các liệu pháp giúp cân bằng nhịp sinh học, giải phóng căng thẳng và phục hồi năng lượng. Trong khi đó, khu trị liệu cát Sand Therapy Zone mang đến phương pháp trị liệu cát độc đáo với cát núi lửa, cát biển và cát lạnh hỗ trợ thư giãn cơ thể, đào thải độc tố và cải thiện tuần hoàn.

Tổ hợp trị liệu Onsen cao cấp Thera Onsen Wellness Center. Ảnh phối cảnh dự án

Sau những trải nghiệm trị liệu khoáng nóng, các khu vườn thiền Aura Garden, vườn thư giãn Lagoon Land hay vườn treo Sky Garden sẽ là không gian tĩnh tại cho thiền định và thư giãn tinh thần. Thera Spa & Massage cùng Wellness & Fitness Center tiếp tục hoàn thiện hành trình detox cơ thể và phục hồi thể lực thông qua các liệu trình chăm sóc chuyên sâu và chương trình tập luyện cá nhân hóa. Những tiện ích như bể bơi vô cực, bể bơi đáy kính hay cầu kính chân mây bổ sung trải nghiệm thư giãn nhẹ nhàng, giúp kỳ nghỉ trở thành hành trình tái tạo năng lượng toàn diện.

Từ giá trị trải nghiệm đến nền tảng vận hành bền vững

Thông qua việc xây dựng hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn từ thiên nhiên, trị liệu đến chăm sóc cá nhân hóa, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị là điểm đến nơi mỗi kỳ nghỉ trở thành khoảng thời gian phục hồi toàn diện sau nhịp sống bận rộn, đồng thời kết nối sâu sắc các thành viên gia đình trong những khoảnh khắc sống chậm hiếm có.

Định hướng phát triển xuyên suốt trên cũng tạo thành nền tảng vận hành ổn định cho dự án với khả năng thu hút nhiều nhóm khách hàng: nghỉ dưỡng gia đình, chăm sóc sức khỏe cá nhân, golfer hay khách lưu trú dài ngày. Thay vì chỉ tạo ra lượng khách mùa cao điểm, trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu chăm sóc sức khỏe giúp Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị thu hút khách quanh năm, đồng thời giữ chân họ lâu hơn và thúc đẩy nhu cầu quay trở lại. Du khách tìm đến đây để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và sẽ trở lại nhiều lần như một phần quen thuộc trong hành trình chăm sóc bản thân.

Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị không chỉ mang đến một nơi lưu trú nghỉ dưỡng ven biển mà còn mở ra không gian sống chậm giữa miền di sản, nơi mỗi kỳ nghỉ trở thành hành trình tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống hiện đại.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji)