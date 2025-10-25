Theo Sina, đời sống của dàn diễn viên Tây du ký 1986 luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong đó, Trì Trọng Thụy - người đóng vai Đường Tăng được chú ý hơn cả nhờ cưới vợ tỷ phú.

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy tích cực bán bất động sản và các sản phẩm thời gian qua.

Gần đây, ông thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng livestream, video trên mạng xã hội với vai trò môi giới bất động sản. Ngoài ra, diễn viên còn bán nhiều mặt hàng như trầm hương, vòng tay, 1 số đồ gia dụng...

Ở mỗi phiên live, nam diễn viên bán khá đắt hàng, được yêu thích nhờ giọng nói trầm ấm, phong cách thân thiện. Dù vướng phải dèm pha, chỉ trích, Trì Trọng Thụy vẫn bỏ ngoài tai và duy trì khối lượng công việc.

Nhiều năm qua, Trì Trọng Thụy luôn gắn bó với vợ trong công việc. Ông hiện là giám đốc Công ty Thương mại Tụ Cổ Đường (Jugutang), đồng thời là Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của Quỹ Văn hóa Đàn hương Đỏ Bắc Kinh.

Ở tuổi ngoài 70, nam diễn viên được nhận xét phong độ, minh mẫn.

Cuối năm 2023, tỷ phú Trần Lệ Hoa - vợ của Trì Trọng Thụy - được công bố là một trong 3 người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 8 tỷ USD (216 nghìn tỷ đồng).

Nhiều tin đồn từng cho biết Trần Lệ Hoa nhờ luật sư lập di chúc phân chia khối tài sản của mình, gồm tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản và các loại đồ cổ, đá quý… cho chồng con.

Nữ tỷ phú cho 3 người con riêng của mình mỗi người 1,4 tỷ USD (hơn 37 nghìn tỷ đồng). Bà cũng để lại cho người chồng Trì Trọng Thụy khối tài sản tương đương, trong đó có bảo tàng gỗ đàn hương giá trị.

Trì Trọng Thụy bên bà xã - tỷ phú Trần Lệ Hoa gắn bó hơn 30 năm.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa có hơn 30 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Cuộc hôn nhân suốt nhiều năm chịu nhiều điều tiếng.

Trong khi một số người nói mối tình này chỉ là “kịch bản”, ý kiến khác lại cho rằng Trì Trọng Thụy tham vọng danh lợi, tiền bạc nên mới chấp nhận quen nữ đại gia.

Tuy nhiên, đôi vợ chồng đã minh chứng cho tình yêu thực sự giữa 2 người. Họ luôn nhường nhịn, yêu thương và dành cho nhau sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Dù không một mụn con, cả 2 vẫn hài lòng với cuộc sống, cùng tận hưởng niềm an vui tuổi già.

Trì Trọng Thụy luôn đồng hành với bà xã tỷ phú

