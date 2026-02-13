Triển lãm do Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức. VIATT 2026 hướng tới thúc đẩy phát triển ngành dệt may trong nước, nâng cao công nghệ sản xuất, tăng cường tính bền vững và mở rộng lĩnh vực dệt may kỹ thuật. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp quốc tế khai thác tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam và ASEAN, đồng thời giúp doanh nghiệp trong nước kết nối hiệu quả với các nhà mua hàng toàn cầu.

VIATT 2026 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dệt may

Tiếp nối thành công của kỳ triển lãm năm 2025 với số lượng nhà trưng bày tăng hơn 13% so với năm 2024, VIATT 2026 sẽ mở rộng quy mô tăng 20% so với năm 2025, từ 15.000 m2 lên 18.000 m2, quy tụ gần 1.000 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thuộc các ngành hàng: may mặc; dệt gia dụng; dệt may kỹ thuật và vải không dệt; công nghệ gia công dệt và in... trong đó có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn: Thomas Mason by Albini 1876; Murata Machinery Ltd; Yagi & Co Ltd; Tamurakoma & Co Ltd; IDOLE Trading; Alumo AG; Thomas Clifford Ltd, CoolisT Life Technology Co Ltd; Hangzhou Huafang Fabric Co Ltd; Hangzhou Suntek Textile Co Ltd; Sarex Chemicals; UltraTech Asia Ltd; IKEA; Muji; Novotel…

Trong sự phát triển của kinh tế tuần hoàn và chuyển dịch sang năng lượng xanh, VIATT 2026 sẽ tiếp tục mang đến nền tảng kết nối giá trị cho các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững thông qua khu trưng bày dành riêng cho vật liệu thân thiện với môi trường, quy trình sản xuất bền vững và các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế - Econogy Hub. Nền tảng này được xem là phù hợp với mục tiêu của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế dệt may tuần hoàn vào năm 2050, với sự tập trung vào các đổi mới như sợi hữu cơ, sợi tái chế, và công nghệ nhuộm thân thiện với môi trường.

VIATT 2026 mang đến nền tảng kết nối giá trị cho các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Hướng đến việc mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ, VIATT 2026 sẽ ra mắt khu trưng bày chuyên biệt dành cho hóa chất và thuốc nhuộm dệt may. Khu vực này sẽ giới thiệu: Các chất phụ gia phục vụ tái chế hóa học, sản xuất sợi, xử lý hoàn thiện, phủ bề mặt, hóa chất xử lý sơ bộ và chuẩn bị cho dệt thoi, dệt kim cùng với các loại thuốc nhuộm và màu nhuộm.

Song song với các sáng kiến về phát triển bền vững, triển lãm sẽ tiếp tục mở rộng Khu giải pháp đổi mới và kỹ thuật số – nơi quy tụ những công nghệ tiên tiến hỗ trợ tối ưu hóa trong thiết kế, sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng, từ mô phỏng mẫu bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đến các hệ thống tự động hóa hiện đại, góp phần nâng cao năng lực vận hành của ngành dệt may Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường mới và chuyển đổi theo hướng công nghệ cao.

Sau thành công tại kỳ triển lãm năm 2025, Phòng thử nghiệm Trí tuệ nhân tạo trong thiết kế (AiDLab) sẽ tiếp tục trở lại VIATT 2026 với công nghệ kiểm tra vải WiseEye tiên tiến. Giải pháp này cho phép tự động phát hiện, phân loại và đánh giá lỗi trên vật liệu dệt.

Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu xuất khẩu hàng dệt may. Hiện các nhà sản xuất hàng may mặc đang tập trung phát triển các loại sợi bền vững, chất liệu vải đổi mới và sản phẩm thiết kế hoàn chỉnh mang tính thời trang và sáng tạo. Để đáp ứng xu hướng đổi mới này, VIATT 2026 sẽ mở rộng phạm vi trưng bày sang các sản phẩm may mặc hoàn chỉnh, giúp các nhà thiết kế thời trang và nhà sản xuất có thêm nhiều lựa chọn. Triển lãm sẽ giới thiệu thêm Khu vực Thương hiệu thời trang, nơi quy tụ các thương hiệu thời trang quy mô nhỏ, cùng với Khu vực phụ kiện thời trang trưng bày túi xách, giày dép, trang sức và nhiều mặt hàng khác. Đây là những khu vực được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý của các thương hiệu lớn như Tory Burch và Zara, các nhà mua hàng quan trọng tại kỳ triển lãm trước.

Khu gian hàng Châu Âu – European Zone tại triển lãm VIATT 2026

Trong khuôn khổ Triển lãm còn diễn ra các diễn đàn, hội nghị chuyên ngành lớn: Diễn đàn giao lưu ngành dệt may với chủ đề “Bất ổn thương mại trong năm 2026” tập trung trao đổi, phân tích các xu hướng, thách thức và cơ hội của ngành trong thời gian tới; Hội nghị thượng đỉnh về Chiến lược phát triển ngành dệt may và may mặc Việt Nam bao gồm các phiên hội thảo và tọa đàm tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới, ESG, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và kỳ vọng của các thương hiệu toàn cầu trong giai đoạn tới…

Nhằm thu hút sự quan tâm của khách tham quan, trong thời gian diễn ra Triển lãm, Ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức các cuộc trình diễn thời trang giới thiệu các xu hướng về thời trang và thiết kế tại Việt Nam và quốc tế đi kèm những tính năng và sự bền vững của sản phẩm.

Tại kỳ Triển lãm VIATT 2025 đã thu hút hơn 19.000 lượt khách tham quan, (tăng hơn 10% so với năm 2024), đến từ hơn 70 quốc gia và khu vực (so với 55 quốc gia và khu vực vào năm 2024).

Triển lãm Quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ Dệt Việt Nam - VIATT 2026: Thời gian: Từ ngày 26 đến ngày 28/2/2026 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

(Nguồn: Ban tổ chức VIATT 2026)