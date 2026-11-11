Swiss Boarding School Fair 2026 vừa khép lại tại Hà Nội, mang đến cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa phụ huynh, học sinh Việt Nam và đại diện 9 trường nội trú Thụy Sỹ danh tiếng.

Sự kiện cung cấp bức tranh toàn cảnh về du học Thụy Sỹ, bao gồm thông tin chương trình đào tạo, môi trường học tập, chi phí và lộ trình chuẩn bị cho học sinh hướng đến các trường đại học quốc tế.

Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass phát biểu khai mạc Swiss Boarding School Fair 2026.

Kết nối trực tiếp với 9 trường nội trú Thụy Sỹ

Các trường nội trú Thụy Sỹ luôn được biết đến với chất lượng đào tạo vượt trội, môi trường học tập đa văn hóa và định hướng phát triển toàn diện. Bên cạnh kiến thức học thuật, học sinh du học Thụy Sỹ còn có cơ hội rèn luyện tính tự lập, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích nghi trong môi trường quốc tế.

Những giá trị này đã thu hút sự quan tâm lớn tại Swiss Boarding School Fair 2026 - triển lãm giáo dục do Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam phối hợp cùng Switzerland Global Enterprise (S-GE) tổ chức. Sự kiện tạo điều kiện để phụ huynh trao đổi trực tiếp, tìm hiểu điều kiện tuyển sinh và đặc điểm riêng của từng môi trường giáo dục.

Đại diện trường nội trú Thụy Sỹ trao đổi trực tiếp với phụ huynh tại khu vực tư vấn.

Các trường tham dự mang đến nhiều định hướng đào tạo khác nhau:

Brillantmont International School - Trường nội trú lâu đời hơn 140 năm tại Lausanne, chuyên về giáo dục cá nhân hóa.

Collège Champittet - Ngôi trường song ngữ danh giá, nổi bật với các chương trình hợp tác giáo dục cùng MIT và Juilliard.

Collège du Léman - Cộng đồng học sinh đến từ 120 quốc gia, cùng 5 hệ bằng trung học mang đến lộ trình học thuật linh hoạt và cá nhân hóa.

Institut Le Rosey - trường nội trú danh tiếng lần đầu tiên tham gia Swiss Boarding School Fair tại Việt Nam với hai cơ sở học tập tại Rolle và Gstaad.

Institut Montana Zugerberg - Môi trường học tập đa quốc tịch, định hướng phát triển toàn diện cho học sinh trung học.

La Garenne International School - Trường nội trú gia đình nhỏ, nổi tiếng về giáo dục giá trị và phát triển nhân cách.

Le Régent International School - Trường nội trú hiện đại tại Crans-Montana, liên kết với Apple Distinguished School.

Leysin American School - Trường nội trú theo phong cách Mỹ, mạnh về IB và chuẩn bị đại học tại Mỹ và Anh.

St. George’s International School - Nổi tiếng với truyền thống giáo dục Anh - Thụy Sỹ và chương trình IB ưu việt.

Thông qua các cuộc gặp gỡ, phụ huynh có thêm cơ sở thông tin để lựa chọn môi trường phù hợp với năng lực và mục tiêu của con em mình.

Phụ huynh, học sinh tìm hiểu tài liệu và trao đổi thông tin tại các bàn tư vấn của triển lãm.

Hoạch định lộ trình du học Thụy Sỹ từ bậc trung học

Bên cạnh thông tin về các trường, những vấn đề thực tế trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học Thụy Sỹ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Các nội dung trao đổi tập trung vào điều kiện tuyển sinh, định hướng giáo dục và đặc biệt là các chương trình trải nghiệm ngắn hạn như du học hè Thụy Sỹ và trại đông.

Một trong những lợi thế lớn nhất của các trường nội trú Thụy Sỹ là sự kết hợp giữa chương trình học thuật quốc tế (IB, A-Level hoặc hệ Mỹ) và môi trường rèn luyện kỹ năng sống. Đây là nền tảng vững chắc giúp các em chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào các trường đại học hàng đầu thế giới.

Ngoài chương trình chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, thể thao, nghệ thuật cùng các chương trình du học hè Thụy Sỹ góp phần quan trọng trong việc phát triển tính chủ động và khả năng thích nghi đa văn hóa. Đây là bước đệm giúp học sinh làm quen trước khi chính thức bước vào hành trình học tập dài hạn.

Thông qua Swiss Boarding School Fair 2026, phụ huynh có thể so sánh quy mô lớp học, điều kiện nội trú và định hướng phát triển của từng trường để hoạch định lộ trình du học Thụy Sỹ phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu của con em mình.

Học sinh trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) tại Swiss Boarding School Fair 2026.

Sự kiện khép lại với lời cảm ơn từ Ban tổ chức gửi đến đại diện các trường và các gia đình đã tham dự.

Phụ huynh và học sinh có nhu cầu tìm hiểu về các trường nội trú Thụy Sỹ, chương trình du học Thụy Sỹ từ bậc trung học hoặc các chương trình du học hè Thụy Sỹ có thể tham khảo thêm thông tin tại Fanpage chính thức của Swiss Boarding School Fair.

Fanpage: https://www.facebook.com/swisseducationfairvietnam/

Tổng đài miễn phí: 1800 6710

(Nguồn: Switzerland Global Enterprise)