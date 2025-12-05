Triển lãm Quốc tế ngành Bánh Việt Nam - Vietnam International Bakery Show (VIBS 2025) chính thức diễn ra từ ngày 10 - 13/12/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), hướng tới trở thành tâm điểm kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu với thị trường Việt Nam.

Ngành bánh kẹo Việt Nam: Lực đẩy từ hội nhập và tăng trưởng nội địa

Theo các báo cáo kinh tế gần đây, ngành bánh kẹo Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu tiêu dùng đa dạng hóa và xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, vai trò của các sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành trở nên then chốt.

Với sự phối hợp tổ chức của Hiệp hội Ngành Bánh Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Chan Chao International Co., Ltd. và Yorkers Exhibition Service Vietnam Co., Ltd., cùng sự đồng hành của Liên chi hội bánh Việt Nam (V.N.B.A) và Công ty Cổ phần Bánh kẹo Á Châu - ABC Bakery, VIBS 2025 được kỳ vọng sẽ đóng vai trò kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu với thị trường nội địa đầy tiềm năng.

Hướng tới giải pháp toàn diện cho chuỗi giá trị

VIBS 2025 quy tụ các đơn vị trưng bày đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Singapore, Malaysia, Philippines, và nhiều quốc gia khác. Sự kiện này mang đến bức tranh toàn diện và chuyên sâu về toàn bộ chuỗi giá trị ngành bánh:

Công nghệ và Thiết bị sản xuất: Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các dòng máy móc, thiết bị sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới, từ đó nâng cao năng suất và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nguyên vật liệu cao cấp: Triển lãm là nơi mở rộng nguồn cung nguyên vật liệu nhập khẩu chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Giải pháp đóng gói và quản lý: Cập nhật các công nghệ đóng gói bền vững, thân thiện với môi trường và các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng thông minh, góp phần vào chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các nhà sản xuất, nhà đầu tư Việt Nam có cơ hội tìm kiếm đối tác chiến lược, ký kết giao dịch thương mại, và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhằm khuyến khích đổi mới và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, VIBS 2025 sẽ tổ chức hai hoạt động trọng tâm:

· “Quà tặng bánh Việt Nam tiêu biểu”: Cuộc thi này hướng tới thúc đẩy sáng tạo các sản phẩm bánh kẹo mang tính đặc trưng, có tiềm năng trở thành quà tặng lưu niệm có giá trị văn hóa và kinh tế. Hơn 10 sản phẩm và thương hiệu đã được chọn trưng bày, vòng đánh giá và trao giải bởi các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ diễn ra vào ngày 10/12/2025.

· “Vietnam International Souvenir Excellence Awards”: Hoạt động đánh giá thị trường thực tiễn này giới thiệu 14 sản phẩm bánh lưu niệm nổi tiếng từ Đài Loan. Hơn 60 khách tham quan là chủ doanh nghiệp, nhà phân phối sẽ ăn thử và đánh giá độ phù hợp của các sản phẩm này với thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt tìm kiếm cơ hội nhượng quyền, hợp tác hoặc lấy cảm hứng sáng tạo.

Tọa đàm chuyên ngành sâu:

Sự kiện quy tụ các chuyên gia uy tín hàng đầu trong và ngoài nước như ông Kao Siêu Lực - Chủ tịch Hiệp hội Bánh Việt Nam, và ông Wu Tzi Ching Quán quân UIBC đầu bếp bánh thế giới 2023.

Các phiên hội thảo sẽ tập trung phân tích xu hướng thị trường, chiến lược đổi mới sản phẩm, và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng tầm nhìn chiến lược và củng cố năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

VIBS 2025 được kỳ vọng trở thành một cột mốc quan trọng, thúc đẩy giao dịch, hợp tác và góp phần định hình một giai đoạn phát triển mới, bền vững và hội nhập sâu rộng hơn cho ngành bánh kẹo Việt Nam.

(Nguồn: Yorkers Exhibition Service Vietnam)