Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, nhiều cơ quan truyền thông đã đồng loạt đưa tin về việc hàng loạt bao tải chứa thực phẩm không rõ nguồn gốc bị đổ trộm tại bãi rác đầu làng La Phù - nơi từng được mệnh danh là “thủ phủ bánh kẹo” của Hà Nội.

Cơ quan chức năng tiến hành xử lý bánh kẹo kém chất lượng. Ảnh: CACC

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều loại bánh, kẹo, thạch, trái cây sấy… đã hết hạn sử dụng từ năm 2024 vứt la liệt, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lan truyền dịch bệnh.

Ngay sau phản ánh, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội vào cuộc, phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 24, UBND xã và Công an xã La Phù (nay là xã An Khánh) để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định: Hộ kinh doanh chế biến thực phẩm Đức Phương, do ông Nguyễn Viết Dũng (SN 1967) làm chủ, là một trong những đơn vị có hành vi đổ bỏ thực phẩm lỗi, hỏng ra bãi rác công cộng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng ký hợp đồng với Công ty URENCO 10 để xử lý lượng rác thải theo đúng quy định về vệ sinh môi trường.

Hơn 50 hộ kinh doanh tự nguyện giao nộp hàng kém chất lượng

Hưởng ứng lời kêu gọi, chính quyền xã La Phù đã phát động chiến dịch vận động người dân tự nguyện giao nộp thực phẩm, bánh kẹo không đảm bảo chất lượng. Đến nay, đã có hơn 50 hộ kinh doanh giao nộp khoảng 25 tấn hàng hóa gồm táo đỏ, xúc xích, lương khô, bánh kẹo các loại… hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng liên ngành tiêu huỷ hàng chục tấn thực phẩm bẩn ở La Phù.

Toàn bộ số hàng hóa này đã được Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy theo đúng quy trình, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, cam kết tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và những cơ sở làm ăn chân chính.