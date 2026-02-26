Bộ Quốc phòng sáng nay tổ chức hội nghị chuẩn bị tổ chức triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam đã trải qua 2 kỳ tổ chức với quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng được nâng cao.

Triển lãm năm 2022 và 2024 được tổ chức theo hình thức tổng hợp, trưng bày sản phẩm, mô hình trong nhà kết hợp sản phẩm thật tại khu vực ngoài trời, trình diễn vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Quân khuyển trình diễn tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. Ảnh: Thạch Thảo

Các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trưng bày của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng thuộc 3 lĩnh vực (Hải quân, Không quân, Lục quân) kết hợp huy động trưng bày các sản phẩm có trong trang bị của Quân đội. Triển lãm đã có những bước phát triển đáng kể qua 2 kỳ tổ chức, đều vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Triển lãm năm 2022 và 2024 đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế, được đánh giá là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế, uy tín và đường lối đối ngoại quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam.

Đặc biệt, sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn cùng các đoàn đại biểu cấp cao từ nhiều quốc gia đã cho thấy sức hấp dẫn và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng đa phương.

Triển lãm được tổ chức nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; khẳng định vị thế, uy tín quốc phòng Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy, lan tỏa lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đề án triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 - năm 2026 với chủ đề “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng phát triển” xác định quy mô lớn, chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trưng bày kết hợp nhiều hoạt động như: trưng bày sản phẩm, hội thảo - tọa đàm, diễn tập, trình diễn thực địa, gặp gỡ - kết nối doanh nghiệp...

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. Ảnh: Phạm Hải

Trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan, đơn vị, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ đề án, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, sát thực tế, có kế hoạch, thời gian cụ thể, tỉ mỉ cho từng giai đoạn.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định đây không chỉ là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, mà còn là dấu mốc khẳng định uy tín, năng lực tổ chức và tầm vóc hội nhập của QĐND Việt Nam trong môi trường hợp tác quốc phòng đa phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng nhấn mạnh thành công của triển lãm góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng hợp tác, minh bạch trong chính sách quốc phòng, đồng thời thể hiện trình độ phát triển của công nghiệp quốc phòng nước nhà.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Từ ý nghĩa đó, Thượng tướng yêu cầu triển lãm lần thứ 3 cần được tổ chức với yêu cầu cao hơn, quy mô chuyên nghiệp hơn và chiều sâu hợp tác rõ nét hơn, tương xứng vị thế ngày càng nâng cao của đất nước trên trường quốc tế. Đây không chỉ là danh dự của QĐND Việt Nam, mà còn là danh dự, hình ảnh và uy tín quốc gia.

Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành từ sớm, toàn diện, chặt chẽ, chu đáo trên mọi mặt, từ nội dung, lễ tân, đối ngoại, truyền thông đến hậu cần, kỹ thuật.

Đặc biệt, việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, trang bị và các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra triển lãm phải được đặt lên hàng đầu. Sự trọng thị trong tổ chức, chuyên nghiệp trong điều hành và an toàn tuyệt đối trong mọi khâu tổ chức chính là thước đo trực tiếp cho năng lực tổ chức quốc gia.