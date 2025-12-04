Nguồn cung “đếm trên đầu ngón tay”

Nguồn cung nhà ở tại Hải Phòng tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động ấy lại là một nghịch lý: thị trường “khan hiếm” dòng sản phẩm thật sự tinh tuyển dành cho nhóm khách hàng tinh hoa. Phân khúc “Limited Luxury” - Bất động sản (BĐS) tinh tuyển hướng đến chất lượng sống, tính riêng tư và giá trị bền vững xuất hiện với số lượng hạn chế, “đếm trên đầu ngón tay”.

Trong 5 năm trở lại đây, Hải Phòng luôn được đánh giá là thị trường BĐS giàu tiềm năng nhờ ba động lực chính: hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, công nghiệp phát triển nhanh và tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Sức bật ấy giúp thành phố nhanh chóng trở thành điểm đến của hàng loạt nhà phát triển lớn.

Tại Diễn đàn “Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng” do VCCI phối hợp cùng UBND TP. Hải Phòng và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua, nhiều chuyên gia đều có chung nhận định, Hải Phòng đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mạnh mẽ. Bất động sản Hải Phòng 2025 mở ra kỷ nguyên mới - hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành tâm điểm đầu tư, an cư và phát triển bậc nhất miền Bắc.

Loại hình biệt thự tập trung chủ yếu ở Thủy Nguyên được quan tâm nhiều nhất, với chỉ số giá tăng 102% so với quý I/2020. Nguồn: batdongsan.com.vn

Củng cố nhận định này, thống kê dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, kể từ tháng 3/2025, thị trường BĐS Hải Phòng trở nên sôi động khi hàng loạt dự án mới đồng loạt ra mắt.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn thị trường ghi nhận khoảng 7.000 sản phẩm mở bán, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ hấp thụ đạt trên 60%, tương đương hơn 4.200 giao dịch thành công, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Riêng phân khúc biệt thự, Thủy Nguyên dẫn đầu về biên độ tăng giá, với chỉ số giá tăng 102% so với quý I/2020.

Tuy nhiên, phần lớn giao dịch tập trung ở phân khúc BĐS đại chúng và “Mass Luxury”. Đây là các phân khúc dễ phát triển vì quy mô lớn, tốc độ tiêu thụ nhanh, phù hợp đại đa số nhu cầu. Trong khi đó, phân khúc “Limited Luxury” - BĐS tinh tuyển vốn hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn sống lại nhỏ giọt.

Triển vọng cho nhà đầu tư tiên phong

Sự bùng nổ của phân khúc đại chúng và “Mass Luxury” giúp thị trường tăng trưởng về số lượng, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức về sự mất cân bằng trong cơ cấu sản phẩm. Khi nguồn cung dồn quá nhiều vào phân khúc tầm trung, các sản phẩm thật sự dành cho giới tinh hoa - những người sẵn sàng trả mức giá cao hơn để đối lấy chất lượng sống tương xứng lại chưa được khai thác đúng mức.

Ảnh minh họa

Thực tế cũng cho thấy, tầng lớp thượng lưu tại Hải Phòng tăng nhanh trong 3 năm gần đây. Bởi vậy, nhu cầu tích lũy tài sản giá trị cũng tăng theo. Song hành với đó là sự xuất hiện của nhóm chuyên gia quốc tế tại các khu công nghiệp lớn VSIP, Deep C, Tràng Duệ, … với mức thu nhập ấn tượng.

Đây là nhóm khách hàng đặc biệt kỹ tính trong việc lựa chọn môi trường sống. Họ đặt sự riêng tư lên hàng đầu, đồng thời đòi hỏi tiêu chuẩn cao về chất lượng xây dựng, hệ thống tiện ích, cảnh quan...., ưu tiên những giá trị cảm xúc & trải nghiệm sống tinh tế, trọn vẹn - những thứ không thể định giá bằng tiền. Xu hướng này cho thấy thị trường bất động sản Hải Phòng đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ nhu cầu cơ bản sang nhu cầu nâng cao.

Nhu cầu có, nhưng nguồn cung hiện vẫn còn khiêm tốn. Điều đó không chỉ khiến Hải Phòng chưa khai thác hết tiềm năng mà còn bỏ lỡ cơ hội nâng tầm vị thế trên bản đồ bất động sản cao cấp của Việt Nam.

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh không gian đô thị liên tục mở rộng, kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, dòng vốn lớn đầu tư vào hạ tầng cùng tốc độ gia tăng tầng lớp thu nhập cao, Hải Phòng đang đứng trước cơ hội để định hình phân khúc BĐS tinh tuyển. Những nhà phát triển nhận diện sớm nhu cầu này và tiên phong đưa ra sản phẩm đáp ứng đúng chuẩn “Limited Luxury” sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

Lệ Thanh