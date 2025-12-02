Tại buổi họp báo chiều 2/12 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Nguyễn Hà Nam - Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin về công tác quy hoạch đô thị, đặc biệt là định hướng đối với các công trình cao tầng ở khu vực ven sông Hàn và ven biển trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính.

Ông Nam cho biết thành phố ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của các tòa cao tầng, song điều này cũng đặt ra nhiều quan ngại về áp lực lên hạ tầng.

“Hai loại hạ tầng mà chúng tôi đặc biệt quan tâm khi đánh giá và lập quy hoạch là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội”, ông nói.

Ông Nguyễn Hà Nam thông tin tại buổi họp báo.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, quy hoạch thành phố hiện nay vẫn đang dựa trên quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022. Theo quy hoạch này, Đà Nẵng có 9 khu đô thị và đến nay cả 9 khu đã được hoàn chỉnh phê duyệt.

Trong từng khu, cơ quan quy hoạch đã tính toán đầy đủ các yếu tố hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, công viên, văn hóa, các thiết chế xã hội) và hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, xử lý nước thải). Dân số từng khu đều được khống chế rõ ràng, từ đó quyết định bố cục nhà cao – thấp, mật độ, chiều cao… nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Theo ông Nam, sau khi hợp nhất địa giới, áp lực đô thị tại Đà Nẵng thể hiện rõ hơn. Thành phố đang phối hợp giữa hai địa phương để rà soát toàn bộ hạ tầng.

“Trong cảm quan chung, chúng tôi nhận thấy đường phố đông đúc hơn, các nút giao thông xảy ra ùn tắc nhiều hơn và áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông thể hiện rất rõ,” ông cho biết.

Dãy tòa nhà cao tầng dọc tuyến đường biển Đà Nẵng.

Giám đốc Sở Xây dựng phân tích rằng khi trung tâm hành chính được tập trung về Đà Nẵng, gia tăng dân cư, cán bộ và sự phát triển kinh tế – xã hội khiến nhu cầu hạ tầng tăng nhanh. Đây là những đặc điểm mới mà thành phố phải nghiên cứu kỹ để đưa ra giải pháp phù hợp.

“Không phải vấn đề gì cũng có thể giải quyết bằng việc mở rộng đường hay làm cầu vượt, vì đô thị có giới hạn về không gian và nguồn lực”, ông nói.

Hiện Sở Xây dựng đang nghiên cứu tổng hòa nhiều giải pháp về pháp lý, kỹ thuật và phân bổ không gian đô thị. Thành phố tính toán phương án phân bổ lại nơi làm việc, phân tán chức năng đô thị hoặc áp dụng các biện pháp điều chỉnh phù hợp nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm.

"Mục tiêu là tạo sự hài hòa giữa các phân khu, như hướng phát triển mạnh hơn về phía Nam để cân đối di cư, phân bổ dân số và giảm áp lực lên hạ tầng,” ông Nam nói.