Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa và quản lý chất lượng y tế, Ths.BS Nguyễn Hữu Nam - Chủ tịch Nha Khoa Kim hiểu rõ rằng không có “điểm số” nào có thể giữ được vị trí dẫn đầu nếu hệ thống vận hành thiếu kỷ luật, đặc biệt trong một ngành có yêu cầu nghiêm ngặt như nha khoa - nơi mỗi thủ thuật đều tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu chuẩn an toàn.

“Đạt chuẩn đã khó, giữ chuẩn mới là bản lĩnh”, BS Nam chia sẻ. Theo ông, bảng xếp hạng chất lượng của Sở Y tế không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn trở thành thước đo minh bạch giúp người dân có thêm cơ sở tin cậy khi lựa chọn cơ sở nha khoa.

Trong bảng đánh giá mới, Nha Khoa Kim tiếp tục khẳng định vị thế khi 10 lần liên tiếp dẫn đầu về chất lượng.

Đáp ứng bộ tiêu chí chất lượng

Theo Ths.BS Nguyễn Hữu Nam, để lọt vào nhóm dẫn đầu, cơ sở nha khoa phải đáp ứng Bộ 15 tiêu chí chất lượng (phiên bản 2.2, thang điểm 5) do Sở Y tế TP.HCM ban hành - bộ tiêu chí được xây dựng dựa trên chuẩn quốc tế và Luật Khám chữa bệnh 2023.

Bộ tiêu chí này bao trùm hàng trăm tiêu chuẩn chi tiết, từ an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, hồ sơ bệnh án, quản lý rủi ro đến mức độ hài lòng của khách hàng. “Việc duy trì điểm số trên 4 trong nhiều kỳ liên tiếp cho thấy hệ thống vận hành ổn định, không phụ thuộc vào cá nhân hay yếu tố thời điểm”, ông Nam chia sẻ.

Đặc biệt, những tiêu chí bị siết chặt nhất - như vô trùng, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý hồ sơ - lại chính là nền tảng trong các dịch vụ chuyên sâu như niềng răng, bọc răng sứ thẩm mỹ hay cấy ghép implant. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây biến chứng kéo dài nhiều năm.

Trong nha khoa, vô trùng không chỉ là quy trình mà là nguyên tắc sống còn. Tại Nha khoa Kim, toàn bộ hệ thống vận hành theo quy trình vô trùng 8 bước một chiều, sử dụng máy hấp Class B, kết hợp 4 test kiểm định tiệt khuẩn và lưu trữ hồ sơ kiểm soát nghiêm ngặt.

“Dụng cụ phải được xử lý, đóng gói, hấp tiệt trùng và chuyển vào khu vô khuẩn theo đúng một chiều, không đảo ngược hay rút gọn bất kỳ công đoạn nào. Bao bì chỉ được mở ngay trước mặt khách hàng”, BS. Nam nhấn mạnh.

Theo ông, sự kỷ luật này đặc biệt quan trọng với các dịch vụ xâm lấn như implant hoặc các liệu trình kéo dài như niềng răng - nơi nguy cơ nhiễm khuẩn âm thầm có thể xuất hiện sau nhiều năm nếu quy trình không chuẩn ngay từ đầu.

Ứng dụng công nghệ để chuẩn hoá

Một trong những điểm khác biệt của Nha khoa Kim là việc ứng dụng công nghệ số để chuẩn hóa chất lượng, thay vì phụ thuộc vào tay nghề cá nhân. Hệ thống sử dụng máy quét dấu răng 3D Oral Scan, CT Cone Beam, dữ liệu được kết nối trực tiếp với labo nội bộ, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ từ chẩn đoán đến chế tác.

“Công nghệ không chỉ phục vụ thẩm mỹ, mà phục vụ sự chính xác”, BS. Nam chia sẻ. Khi tất cả chi nhánh dùng chung một chuẩn thiết bị và quy trình labo, chất lượng trở thành tiêu chuẩn hệ thống, không còn phụ thuộc vào ‘may rủi’ hay ‘ngôi sao’ cá nhân.

Theo Ths.BS Nguyễn Hữu Nam, khác biệt lớn nhất của Nha khoa Kim nằm ở mô hình vận hành chuẩn hóa. Mọi dịch vụ - từ niềng răng, răng sứ đến implant - đều có SOP rõ ràng, đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên được đào tạo định kỳ, cùng bộ phận QA - QC giám sát sát sao theo 15 tiêu chí của Sở Y tế.

Bước ngoặt quan trọng của hệ thống là khoản đầu tư 24,5 triệu USD từ Quỹ Temasek (Singapore) - minh chứng cho một mô hình được đánh giá cao về tính bền vững và minh bạch. “Những nhà đầu tư như Temasek không chọn nơi may rủi, họ chọn nơi có nền tảng”, ông Nam chia sẻ.

Trách nhiệm vì nụ cười Việt

Nói về lý do gắn bó nhiều năm với lĩnh vực kiểm soát chất lượng, BS. Nam thẳng thắn điều khiến ông trăn trở nhất là những ca điều trị sai ngay từ đầu, buộc bệnh nhân phải trả giá bằng sức khỏe, diện mạo và chi phí làm lại.

Triết lý mà ông theo đuổi tại Nha khoa Kim là “tam giác vàng”: Đẹp - An toàn - Chi phí hợp lý. Cái đẹp phải có nền tảng sinh học; sự an toàn đến từ kỷ luật vô trùng tuyệt đối; và chi phí hợp lý không chỉ là bảng giá, mà là sự minh bạch về vật liệu, nguồn gốc và chất lượng thực tế.

“Minh bạch về giá chỉ là bước đầu. Minh bạch về chất lượng mới quyết định niềm tin - để khách hàng trả tiền cho thứ họ thật sự nhận được”, ông nhấn mạnh.

Với 10 kỳ liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt của Sở Y tế TP.HCM, Nha Khoa Kim không chỉ khẳng định vị thế một hệ thống nha khoa uy tín, mà còn phản chiếu dấu ấn của một người làm nghề chọn đi đường dài - đường của chuẩn mực, kỷ luật và trách nhiệm với nụ cười người Việt.

