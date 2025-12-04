Theo đại diện Hệ thống Nha khoa Kim, trong ngành y tế, tồn tại một “bài toán khó” mà nhiều hệ thống phòng khám chưa thể giải: quy mô càng lớn, chất lượng càng dễ bị phân tán. Nhưng Nha Khoa Kim đã chứng minh điều ngược lại. Và “chìa khóa” giúp hệ thống đạt được điều này chính là "Công nghệ quản trị chuẩn hóa". Thay vì phụ thuộc vào tay nghề trồi sụt của từng cá nhân, Nha Khoa Kim thiết lập một quy trình "đóng gói" chất lượng. Dù khách hàng bước vào cơ sở nào, họ đều nhận được một phác đồ điều trị, một quy trình vô trùng và một tiêu chuẩn phục vụ đồng nhất.

“Bảng xếp hạng của Sở Y tế, không chỉ là một danh hiệu, mà là "thước đo" tin cậy nhất giúp người dân lọc bỏ những rủi ro khi tìm kiếm nơi chăm sóc sức khỏe”, đại diện Nha khoa Kim nhấn mạnh.

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm 2025 (Cập nhật đến ngày 10/11/2025) của Sở Y tế TP.HCM

Công nghệ số hóa: Máng định vị và Robot X-Guide thay thế cảm tính

Theo đại diện của hệ thống Nha khoa Kim, hệ thống không chạy đua công nghệ mà dùng công nghệ để giảm thiểu sai số của con người.

Với mạng lưới thiết bị khổng lồ gồm 300 ghế nha khoa, 100 máy scan 3D và 32 máy CT Cone Beam, mọi chẩn đoán đều dựa trên dữ liệu số thay vì phán đoán mơ hồ. Điểm sáng lớn nhất là việc ứng dụng Robot X-Guide trong cấy ghép Implant.

Nếu trước đây, sự thành công của ca cấy ghép phụ thuộc hoàn toàn vào cảm giác tay của bác sĩ, thì nay, Robot X-Guide đóng vai trò như một "hệ thống dẫn đường GPS" trong khoang miệng. Nó giám sát đường đi của mũi khoan, đảm bảo độ chính xác đến từng micromet và cảnh báo ngay lập tức nếu có sai lệch. Kết quả là những ca phẫu thuật không đau, không xâm lấn và lành thương nhanh.

Máng định vị và Robot X-Guide g[1] iúp giảm thiểu rủi ro cho người mất răng.

"Vùng xanh" an toàn: Minh bạch từ những điều vô hình

Điều khiến người dân lo sợ nhất khi đi làm răng là gì? Là lây nhiễm chéo và vật liệu kém chất lượng - những thứ không thể thấy bằng mắt thường. Nha Khoa Kim đã hóa giải nỗi lo này bằng sự minh bạch.

Hệ thống thiết lập "hàng rào bảo vệ" với quy trình vô trùng một chiều và máy hấp chuẩn Class B. Nhưng sự khác biệt lớn nhất nằm ở Nhà máy Labo chế tác răng sứ riêng biệt.

Trong bối cảnh thị trường tràn lan các loại sứ trôi nổi gây đen viền nướu, hôi miệng, Nha Khoa Kim chọn cách tự chủ sản xuất. Phôi sứ nhập khẩu chính ngạch (Đức, Mỹ, Áo) được chế tác ngay tại Labo nội bộ với quy trình kỹ thuật số (CAD/CAM). Khách hàng được quyền truy xuất nguồn gốc từng chiếc răng sứ và thậm chí tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất. Đây là cam kết mạnh mẽ nhất của Nha khoa Kim.

Sở hữu nhà máy răng sứ riêng giúp Nha Khoa Kim rút ngắn thời gian điều trị xuống chỉ còn 8 tiếng với độ chính xác tối đa.

Bên cạnh đó, cái bắt tay hợp tác chuyên môn với Đại học Harvard (Hoa Kỳ) và khoản đầu tư chiến lược từ Quỹ Temasek (Chính phủ Singapore) là những "bảo chứng thép" cho vị thế của Nha khoa Kim.

Giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh" là mảnh ghép hoàn thiện, xác nhận vai trò tiên phong của Nha khoa Kim trong công cuộc chuyển đổi số ngành y tế.

Đại diện Harvard Business School đến từ các quốc gia Mỹ, Úc, Pháp, Colombia, Brazil, Bulgaria cùng với các thành viên Nha khoa Kim

Bích Đào