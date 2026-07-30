Trong nhiều năm, bất động sản hạng sang luôn đứng trước một lựa chọn: hoặc sống giữa trung tâm để thuận tiện kết nối, hoặc rời xa đô thị để tìm kiếm sự riêng tư. Tuy nhiên, một xu hướng mới đã dần định hình: đưa trọn giá trị của thành phố đến sát ngưỡng cửa tư gia, trên những quỹ đất vàng thịnh vượng bậc nhất, mà vẫn giữ được sự riêng tư phía sau cánh cổng hay còn gọi là triết lý "trong tĩnh, ngoài động".

Tại Tây Hồ Tây - khu vực đang trở thành trung tâm tài chính ngoại giao mới của Hà Nội, bộ sưu tập dinh thự cao cấp tại Noble Palace Tay Ho đang được Sunshine Group phát triển theo chính tư duy này.

Một bước chân, mở ra cả thế giới phồn hoa

Không quy hoạch theo mô hình khép kín thông thường, Noble Palace Tay Ho sở hữu thế đất trải dài với ba phân khu, cho phép mỗi phân khu tự định hình một "khí chất" riêng với những đặc quyền riêng biệt.

Kế cận công viên 65ha tại lõi Ciputra và trường liên cấp Cranleigh School Hanoi, Regent Grand Mansion sở hữu lợi thế hiếm có khi cả một hệ sinh thái giáo dục chuẩn Anh quốc hiện diện ngay trước ngưỡng cửa. Phân khu mở đầu hành trình "trong tĩnh, ngoài động" với công viên Crown Park kết nối liền mạch cùng thảm xanh Ciputra và tổ hợp nghệ thuật đa tầng lấy cảm hứng từ đấu trường La Mã cổ đại.

Trên mặt đất, hồ bán nguyệt cùng sân khấu chìm nâng hạ thông minh là điểm hẹn của các chương trình nhạc nước, trình diễn ánh sáng và sự kiện nghệ thuật. Dưới lòng đất, một không gian biệt lập kết nối trực tiếp với hệ giao thông ngầm toàn khu, quy tụ chuỗi nhà hàng, bar lounge, private club và câu lạc bộ quý ông (gentlemen's club) dự kiến được vận hành bởi một thương hiệu quốc tế, kiến tạo không gian giao lưu riêng tư cho cộng đồng tinh hoa và những thương vụ giá trị.

Khu vực hồ bán nguyệt với sân khấu chìm nâng hạ thông minh - tâm điểm của các chương trình nhạc nước, trình diễn ánh sáng và sự kiện nghệ thuật. Ảnh phối cảnh

Dịch chuyển sang Crown Grand Mansion, bạn sẽ chứng kiến một đại lộ ánh sáng sầm uất chạy dài trên trục đại lộ 40m kết nối cầu Nhật Tân với cầu Thăng Long. Đây sẽ là tâm điểm thương mại, giải trí mới bên bờ nam sông Hồng với các dãy shopvillas, boutique thời thượng quy tụ các thương hiệu thời trang, ẩm thực, trang sức, nội thất và lifestyle cao cấp.

Không chỉ là điểm đến mua sắm, tuyến phố còn được định vị như một không gian trải nghiệm đẳng cấp với chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và trình diễn 3D Mapping diễn ra quanh năm tại quảng trường Royal Square hay các dãy phố. Bên cạnh đó là không gian trà chiều, làm đẹp và thư giãn dành riêng cho phái đẹp (Lady Club), góp phần hoàn thiện một phong cách sống sang trọng bậc nhất Thủ đô.

Khu vực quảng trường và câu lạc bộ dành riêng cho phái đẹp tại phân khu Crown Grand Mansion. Ảnh phối cảnh

Và cuối cùng là phân khu Crystal Grand Mansion định vị chất sống "High-Living" nhờ đặc quyền kế cận không gian mặt nước chạy dài gần 500m ẩn mình bên dừa xanh, cát trắng tinh khôi. Cư dân tại đây còn sở hữu lợi thế thụ hưởng hệ sinh thái kép từ tổ hợp hàng hiệu Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences kế cận. Trong tương lai, chỉ một bước chân, giới tinh hoa dễ dàng tiếp cận hơn 50 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế như tuyến phố đi bộ trên không xuyên suốt 5 tòa tháp, hay nhà hàng rooftop 6 sao Yama Dubai toạ lạc trên tầng 39 - 40 với biểu tượng du thuyền giữa tầng không, được vận hành bởi thương hiệu hàng đầu đến từ Dubai là Sunset Hospitality Group.

Chạy dài cả ba phân khu là tuyến đường mặt cắt 30m với những khoảng xanh đan cài khắp không gian, kết nối các quảng trường, phố thương mại và đường dạo bộ, tạo nên một trục cảnh quan xuyên suốt, nơi nhịp sống đô thị và thiên nhiên hòa quyện trong từng bước chân.

Đặc quyền riêng tư giữa tâm điểm thịnh vượng

Nếu hệ thống tiện ích đồng bộ phản ánh yếu tố "động" của một tâm điểm phồn hoa, thì phần "tĩnh" của Noble Palace Tay Ho lại được tạo nên bởi những giải pháp quy hoạch độc đáo mà ít dự án đô thị có được. Đó là việc đưa toàn bộ giao thông nội khu xuống hệ thống hạ tầng ngầm, kết nối trực tiếp tới hầm riêng của từng dinh thự. Dòng xe, tiếng ồn và hoạt động kỹ thuật được tách khỏi không gian sinh hoạt phía trên, nhường chỗ cho cây xanh, quảng trường, những tuyến đường dạo trong lành và nhất là đặc quyền di chuyển riêng tư cho các gia chủ.

Noble Palace Tay Ho chuẩn bị bàn giao từ quý III/2026

Không gian hầm cũng không còn được giới hạn ở chức năng đỗ xe. Với diện tích xây dựng full đất, chủ nhân có thể cá nhân hóa thành private lounge, hầm rượu, phòng tiệc, phòng chiếu phim hay gallery nghệ thuật, biến nơi đây thành phần mở rộng của chính dinh thự.

Không gian ngầm đa năng giúp tối ưu diện tích, bảo mật riêng tư và khẳng định dấu ấn cá nhân của chủ nhân. Ảnh phối cảnh

Giá trị của một dinh thự không còn chỉ nằm ở vị trí hay số lượng tiện ích, mà ở khả năng dung hòa hai trải nghiệm tưởng chừng đối lập: kết nối với mọi giá trị của đô thị nhưng vẫn giữ được khoảng riêng tuyệt đối. Đó cũng là lý do mô hình "trong tĩnh, ngoài động" đang trở thành xu hướng của bất động sản siêu sang trên thế giới và là triết lý quy hoạch mà Noble Palace Tay Ho theo đuổi giữa tâm điểm Tây Hồ Tây.

(Nguồn: Sunshine Group)