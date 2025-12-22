XEM CLIP:

Hôm nay (ngày 22/12) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án cưỡng đoạt tài sản quy mô lớn, liên quan đến băng nhóm đòi nợ thuê trái pháp luật núp bóng doanh nghiệp. Băng nhóm này do Hồ Thành Được (tức Được “Đất Bắc”, SN 1991, quê Đồng Tháp) cầm đầu.

Những bản hợp đồng "giả cách"

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện dấu hiệu bất thường tại 3 pháp nhân gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc.

Quá trình điều tra xác định, cả 3 công ty này đều do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu và điều hành.

Hồ Thành Được (tức Được "Đất Bắc) - kẻ cầm đầu băng nhóm. Ảnh: CACC

Để hoạt động, Được chỉ đạo "đàn em" đứng tên đại diện pháp luật các công ty và tổ chức bộ phận "Thu hồi nợ". Nhóm này tìm đến các cá nhân có khoản nợ khó đòi để ký các hợp đồng "giả cách" mua bán nợ.

Bản chất của việc này là nhằm hợp thức hóa hành vi đòi nợ thuê, với thỏa thuận chi trả từ 10-50% trên tổng số tiền thu hồi được.

Thủ đoạn của băng nhóm này rất manh động và bài bản. Sau khi có hợp đồng, Được chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục, sử dụng xe ô tô dán logo công ty kéo đến nhà con nợ. Tại đây, các đối tượng liên tục la lối, áp đảo tinh thần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và an ninh trật tự tại địa phương, cho đến khi nạn nhân phải đưa tiền.

Phương tiện của băng nhóm Được "Đất Bắc" do công an thu giữ. Ảnh: CA

Đáng chú ý, để tăng áp lực, một nhóm nhân viên được phân công quay phim lại toàn bộ quá trình đòi nợ. Các đoạn video này được cắt ghép, chỉnh sửa thành clip ngắn để đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của Hồ Thành Được.

Hành vi này vừa nhằm mục đích bôi xấu, nhục mạ con nợ để ép trả tiền; vừa "khuếch trương" thanh thế, "quảng bá hình ảnh" để tìm kiếm thêm khách hàng cần đòi nợ thuê. Ngoài ra, nhóm này còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để gây sức ép tối đa.

Khởi tố 20 đối tượng

Xác định đây là băng nhóm cưỡng đoạt tài sản có tổ chức bài bản và thách thức pháp luật, Công an TPHCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 13/12, ban Chuyên án đã đồng loạt triển khai lực lượng, triệu tập và bắt giữ 28 đối tượng. Khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở các công ty và nhà riêng, công an thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 xe ô tô, nhiều máy tính, điện thoại chứa dữ liệu điện tử liên quan.

Công an TPHCM khởi tố, bắt 20 đối tượng trong băng nhóm của Được "Đất Bắc". Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm này thực hiện với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Qua củng cố hồ sơ và làm rõ về vai trò của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 20 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Băng nhóm Được "Đất Bắc" được trang bị khá bài bản. Ảnh: CACC

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nội dung 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.