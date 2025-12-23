XEM CLIP:

Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra về băng nhóm có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản núp bóng công ty mua – bán nợ do Được “Đất Bắc”, tức Hồ Thành Được (SN 1991, quê Đồng Tháp) cầm đầu.

Bước đầu, công an xác định, tại nhà và các công ty của Được “Đất Bắc” có 478 hợp đồng mua bán nợ với các cá nhân, doanh nghiệp để che giấu hoạt động đòi nợ thuê. Chỉ mới điều tra 3 vụ, ban chuyên án đã làm rõ, Được và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Những "vở kịch" đối phó cơ quan chức năng

Điều tra xác định, băng nhóm của Được “Đất Bắc” hoạt động đòi nợ thuê núp bóng dưới danh nghĩa 3 công ty do các đàn em đứng tên.

3 công ty gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam (đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây) do Võ Thanh Hải đứng tên, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 (đường Thạnh Xuân 21, phường Thới An) do đối tượng Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc (Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông) do đối tượng Chu Đình Hợp đại diện pháp luật.

Hồ Thành Được, tức Được "Đất Bắc". Ảnh: CACC

Được sử dụng pháp nhân 3 công ty này ký hợp đồng giả cách mua bán nợ với các cá nhân, doanh nghiệp có nợ khó đòi nhằm che giấu hành vi đòi nợ thuê, với thoả thuận lấy 10 – 50% trên tổng số tiền đòi được.

Xuất hiện trên mạng xã hội, Được “Đất Bắc” tự tin nói rằng cách đòi nợ của mình hợp pháp, không vi phạm pháp luật; nhưng thực chất thì có nhiều chiêu trò.

Đó là khi cầm hợp đồng mua – bán nợ, Được tổ chức đội ngũ đàn em, với vai là nhân viên công ty tìm đến tận nhà “con nợ” để gây áp lực đòi tiền. Nhóm đối tượng thường trang bị đồng phục, đi xe ô tô có dán logo công ty mua bán nợ để tạo hình ảnh hung hăng, trấn áp tinh thần nạn nhân.

Có những vụ việc, đàn em của Được “Đất Bắc” mặc đồng phục đen, đứng bao vây nhà “con nợ”, chốt chặn cửa trong nhiều ngày liền.

Hay như có vụ nhóm của Được xuất hiện đòi nợ, gây ồn ào khu dân cư, lực lượng công an địa phương phải có mặt để ổn định tình hình, mời những bên liên quan về làm việc. Lúc này, Được hay một số đàn em không có hành động chống đối rõ ràng nhưng không chấp hành.

Một số trường hợp, Được “Đất Bắc” gửi thông báo đến công an địa phương về việc giải quyết nợ nần. Nhưng khi đi đòi nợ, nhóm đối tượng dùng những chiêu thức, lời lẽ trấn áp, đe doạ…

Được "Đất Bắc" và một số đàn em khi bị bắt. Ảnh: CACC

Công an cũng xác định, Được và đồng bọn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.

Nhiều vụ tranh chấp hùn vốn làm ăn, vỡ hụi, thậm chí đang kiện tụng tại toà, nhóm của Được cũng nhận, dưới chiêu thức mua bán nợ.

“Khuếch trương” thanh thế bằng mạng xã hội

Theo tìm hiểu băng nhóm của Được “Đất Bắc” hoạt động thời gian dài ở nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây, nhóm đối tượng phô trương thanh thế trên mạng xã hội gây chú ý.

Băng nhóm Được "Đất Bắc" trong một số lần "bao vây" nhà người khác để đòi nợ. Ảnh: FBNV

Trong các lần đi đòi nợ với lực lượng đông đảo, Được “Đất Bắc” phân công một số nhân viên có nhiệm vụ quay lại toàn bộ quá trình rồi cắt ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội.

Theo công an, việc phô trương trên mạng của Được và đồng bọn nhằm mục đích vừa để bôi xấu con nợ, gây áp lực buộc phải trả nợ theo yêu cầu và vừa “khuếch trương” thanh thế, quảng bá hình ảnh để tìm kiếm thêm khách hàng ký hợp đồng đòi nợ thuê.

Trên các trang cá nhân, Được săn tìm nguồn khách hàng bằng lời chiêu dụ chi ngay 2 triệu đồng cho người giới thiệu ngay sau khi ký hợp đồng mua bán nợ và đồng thời kèm theo hoa hồng 5 – 10% trên tổng số tiền đòi được từ con nợ.

Phương tiện của băng nhóm Được "Đất Bắc" mà công an thu giữ. Ảnh: CACC

Trên nền tảng mạng xã hội, Được giới thiệu hoạt động trên toàn quốc, ngoài mua – bán nợ, thực chất là đòi nợ thuê, nhóm đối tượng còn thực hiện các dịch vụ như: dàn xếp công nợ, vệ sĩ, thám tử, truy tìm người…

Được “Đất Bắc” còn tạo hình ảnh trên mạng xã hội bằng kiểu nói chuyện giang hồ, khoe mối quan hệ, tự hào với các clip về đòi nợ thuê được nhiều người xem.

Hiện ban chuyên án đã khởi tố, bắt Được “Đất Bắc” cùng 19 đàn em về tội Cưỡng đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về vai trò của các đối tượng liên quan.