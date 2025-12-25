Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thái Huy (SN 1992, trú phường Tuy Hòa), nguyên Cửa hàng trưởng xăng dầu Sông Hinh, để điều tra về hành vi ‘Tham ô tài sản’.

Đối tượng Võ Thái Huy (áo sọc) bị khởi tố, bắt tam giam. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại miền núi Phú Yên (trụ sở tại số 109 Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2024, Võ Thái Huy được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh; đồng thời trực tiếp tổ chức bán xăng dầu, theo dõi doanh thu, quản lý công nợ và nộp tiền bán hàng về công ty theo quy định.

Lợi dụng chức vụ được giao, Huy đã chiếm đoạt tiền của khách hàng mua xăng dầu bằng hình thức thu tiền mặt hoặc yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Số tiền chiếm đoạt được, Huy sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu để cá độ bóng đá qua mạng internet, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Để che giấu hành vi phạm tội, Huy lập khống các báo cáo thu hồi công nợ, cung cấp cho công ty nhiều biên bản xác nhận công nợ không đúng thực tế, ghi khống thông tin khách hàng, số tiền còn nợ và tình hình thanh toán nhằm đối phó với công tác kiểm tra, giám sát.

Với các thủ đoạn trên, Võ Thái Huy đã chiếm đoạt của công ty tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.