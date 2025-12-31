Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 24 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng bong8…

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây môi giới, tổ chức cá độ bóng đá qua Internet có quy mô lớn thông qua trang cá cược bong8... Vào cuộc xác lập chuyên án, cảnh sát xác định "ông trùm" điều hành là Nguyễn Hữu Tiến (SN 1972, ngụ TPHCM).

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra, Tiến nhận tài khoản cá độ cấp độ cao nhất là "Super Master" từ các đối tượng ở nước ngoài. Sau đó, bị can này chia nhỏ thành các tài khoản cấp thấp hơn như "Master", "Agent" và "Member" để giao cho các đại lý cấp dưới và các con bạc.

Thủ đoạn của nhóm này là tự nâng mức chênh lệch giá trị tiền ảo (thường gọi là "đô") để hưởng hoa hồng và thu lợi bất chính từ các con bạc trực tiếp tham gia trên trang bong8…

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến. Ảnh: CA

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các địa phương đồng loạt ra quân khám xét, triệu tập các đối tượng liên quan.

Trích xuất dữ liệu điện tử từ thiết bị của các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn lượt cá cược. Nhiều trận bóng có số tiền tham gia từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ tính từ giữa tháng 11/2025 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính hơn 80 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam phần lớn trong số 24 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Một số bị can có tình tiết nhân thân đặc biệt được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại và làm rõ dòng tiền giao dịch để xử lý triệt để theo quy định pháp luật.