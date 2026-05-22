Ngày 22/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng lợi dụng không gian mạng, núp bóng hoạt động mua bán linh kiện cơ khí để tổ chức chế tạo, lắp ráp và tiêu thụ súng có tính sát thương cao. Đường dây hoạt động khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, liên kết nhiều đối tượng tại các địa phương khác nhau.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiệp bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sản xuất, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Các đối tượng sử dụng tài khoản ảo trên Telegram, Viber để liên lạc, giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 18/4, công an huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Lào Cai và Ninh Bình.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế, 6 khẩu súng hơi nén PCP, 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng nhiều đạn, hơn 30kg chì và đạn chì thành phẩm, máy ép đạn, máy tiện mini cùng hàng trăm linh kiện, phụ kiện phục vụ chế tạo súng như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn.

Số lượng lớn vũ khí bị thu giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, số tang vật thu giữ cho thấy các đối tượng đã hình thành quy trình sản xuất vũ khí tương đối hoàn chỉnh, có khả năng phát tán số lượng lớn súng tự chế ra ngoài xã hội.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm nhiều tang vật liên quan, đồng thời triệu tập, đấu tranh với 6 đối tượng tại Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Tĩnh.

Ngày 6/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố thêm 6 bị can về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.