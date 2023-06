Trưa 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận với PV VietNamNet thông tin trên. Đồng thời, theo ông Tô Ân Xô, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC.

Trước đó, Trung tướng Tô Ân Xô dẫn báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sáng sớm ngày 11/6, một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân.

Chiều 11/6, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với ông Hoàng Trung (SN 1981, quê quán huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994, quê quán huyện Yên Thành, Nghệ An) cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với ông Trần Quốc Thắng (SN 1989, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin;

Truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Hà Tuấn Anh (SN 1991, quê quán huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá), cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.