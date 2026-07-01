Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube để quảng cáo, mua bán, hướng dẫn lắp ráp các bộ phận súng.

Từ đó, các đối tượng hình thành đường dây sản xuất, tiêu thụ vũ khí trái phép quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn vũ khí quân dụng do các đối tượng chế tạo, mua bán. Ảnh: Công an Quảng Trị

Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, phân tích hàng nghìn dữ liệu điện tử, lực lượng chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Ngày 5/6, ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng, khám xét nhiều địa điểm liên quan.

Cơ quan chức năng xác định vai trò của một số đối tượng gồm Đào Thị Lan Anh (SN 2005), Đào Huy Đức (SN 1998, cùng trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh); Lại Văn Hưng (SN 1992, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) cùng nhiều đối tượng khác.

Tại Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở cơ khí của Lại Văn Hưng được ngụy trang dưới danh nghĩa Công ty TNHH Cơ khí GLOTECH Việt Nam, bên trong trang bị hệ thống máy tiện CNC, máy phay CNC và nhiều thiết bị hiện đại phục vụ chế tạo linh kiện súng.

Các đối tượng Đào Thị Lan Anh, Đào Huy Đức và Lại Văn Hưng. Ảnh: Công an Quảng Trị

Khám xét tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều súng nén hơi, nén khí (PCP) hoàn chỉnh, hàng nghìn bộ linh kiện lắp ráp súng, bộ phận cò súng được xác định là bộ phận của vũ khí quân dụng, cùng hàng nghìn viên đạn chì, nguyên liệu và máy móc sản xuất.

Tại Bắc Ninh, lực lượng phá án thu giữ hàng trăm linh kiện như cò súng, nòng súng, bộ phận giảm thanh, khuôn đúc đạn và nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục truy xét các đầu mối tiêu thụ trên nhiều tỉnh, thu giữ thêm 56 khẩu súng các loại (gồm 50 súng nén hơi PCP, 2 súng kíp, 2 súng cồn tự chế, 2 súng ná cao su) cùng nhiều linh kiện, thiết bị như bình nén, van khí, bơm cao áp, khuôn đúc đạn chì, cuộn thiếc, bộ cò súng…

Bộ khuôn đúc đạn chì thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án. Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến nay, đường dây này đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng tới nhiều tỉnh, thành phố, hình thành mạng lưới sản xuất, tiêu thụ vũ khí trái phép có quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; khởi tố các đối tượng liên quan về các hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.