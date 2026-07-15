Ngày 15/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia.

Đường dây này điều hành 2 hệ thống Fi88 và KingGroup với hơn 30.000 thành viên, lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Sau thời gian dài hoạt động tại Philippines và Campuchia, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến đã về Việt Nam để tiếp tục hoạt động phạm tội.

Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng cầm đầu Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon, trú tại TPHCM) cùng các đồng phạm đã thiết lập một mạng lưới điều hành phân tán, đặt trụ sở rải rác tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Vĩnh Long và TPHCM.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp thẩm vấn Đinh Đức Phụng, đối tượng cầm đầu đường dây tại Việt Nam. Ảnh: CACC.

Xây dựng một “hệ sinh thái” khép kín

Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức này đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website để quản lý, thu hút, lôi kéo số lượng lớn con bạc.

Nhóm đối tượng phân chia vai trò cực kỳ chặt chẽ, từ bộ phận quản trị hệ thống, quản lý dòng tiền, hỗ trợ kỹ thuật cho đến chăm sóc người chơi.

Để bảo mật thông tin cá nhân, các đối tượng sử dụng biệt danh bằng tên người nước ngoài và chỉ liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội được mã hóa bảo mật cao.

Ngoài ra, các đối tượng xây dựng một “hệ sinh thái” khép kín gồm nhiều website, ứng dụng cá cược, nền tảng phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá, các trang mạng xã hội cùng hệ thống quảng bá, tiếp thị nhằm lôi kéo người chơi tham gia.

12 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Khác với phương thức ghi nợ truyền thống, hệ thống này yêu cầu người tham gia nạp tiền trước thông qua các tài khoản trung gian, đồng thời tích hợp nhiều trò chơi trực tuyến như tài xỉu, ba cây để tối đa hóa lợi nhuận.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm đối tượng liên tục thay đổi tên miền, máy chủ ảo đặt tại nước ngoài, sử dụng các phương thức thanh toán ẩn danh và cài đặt chế độ tự động xóa sạch dữ liệu giao dịch trên hệ thống theo từng ngày, thậm chí sau những khoảng thời gian rất ngắn.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, đêm 13/7, các Tổ công tác đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 12 đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến do Đinh Đức Phụng cầm đầu.

Đồng thời, lực lượng chức năng làm rõ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.